Kendisfrisøren Dennis Knudsen stjal henover sommeren mange overskrifter, da han i et vredesudbrud forsøgte at tvinge sig adgang til Molslinjens Kombardo-færge i Aarhus.

Her rev han – blandt meget andet – en bom ned og forsøgte at komme om bord på færgen, efter personalet havde fortalt ham, at han var ankommet for sent.

Onsdag aften mødte Dennis Knudsen op på den røde løber i Cirkusbygningen i København til showet Wallmanns Cake, men det var ikke meget, han havde at se sige om sagen – fordi han ikke må.

»Det er sådan, at jeg har en dejlig advokat, der har bedt mig om ikke at udtale mig om sagen, før jeg ved, hvor langt vi er, så lige nu kan jeg faktisk ikke sige noget.«

»Jeg ved ikke, hvor jeg står henne lige nu, men det vil tiden vise, når der kommer en sag,« fortalte han.

Tidligere har han fortalt til B.T., at han på et tidspunkt skal møde i retten, og at han er klar til at tage den straf, der nu engang må falde for hærværk.

»Det må jeg jo bøde og betale for med den straf, der nu skal være, for det er utilgiveligt og beklageligt, at jeg handler, som jeg gør,« sagde den 60-årige kendisfrisør dengang.

Udover at have revet en bom ned, overfusede han også en medarbejder og hev flere computere på gulvet.

Samtidig skulle han også have været tæt på at køre en anden medarbejder ned, da han forsøgte at køre ombord på færgen. En medarbejder, som Dennis Knudsen ifølge sig selv slet ikke så.

»Hun er selvfølgelig dybt rystet og chokeret over den hændelse, hun har været udsat for. Derfor vælger jeg selvfølgelig at give hende en undskyldning, fysisk og på dagen, men den ønsker hun ikke at tage imod, for hun har klart været i chok. Det beklager jeg virkelig, for hun gør ingenting forkert,« fortalte Dennis Knudsen.

Dennis Knudsen er blevet sigtet for vanvidskørsel og har fået inddraget sit kørekort og beslaglagt sin bil.