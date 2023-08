Tirsdag bekræftede Dennis Knudsens advokat, at kendisfrisøren er blevet sigtet for 'vanvidskørsel' og midlertidigt har fået inddraget sit kørekort og beslaglagt sin bil.

Det er konsekvensen af den hændelse, der i slutningen af juli fandt sted ved Molslinjen, hvor Dennis Knudsen kom for sent og blev nægtet adgang til færgen, hvorefter han blandt andet kørte ind i en bom, da han alligevel forsøgte at komme ombord.

At miste en bil vil give logistiske udfordringer i de fleste travle børnefamilier. Men Dennis Knudsen har allerede skaffet sig et nyt køretøj.

I en ny video, som han har lagt på Instagram, viser han familiens nye transportmiddel frem – en ladcykel.

»Ja, så er vi er ude på morgencykelturen til vuggestuen og børnehaven i dejligt regnvejr. Sådan er livet. C’est la vie,« siger han i videoen, hvor man ser ham cykle afsted med børnene i vognen foran sig.

Ifølge Dennis Knudsens advokat, Mette Grith Stage, er beslaglæggelsen af bilen – en Audi Q7 til 1,2 millioner – og inddragelsen af kørekortet midlertidigt, mens Østjyllands Politi efterforsker sagen.

»Vi kunne godt have anfægtet og fået forelagt (beslaglæggelsen og inddragelsen, red.) for retten, men Dennis er meget brødebetynget over hele hændelsen. Han har efter mit råd valgt, at han, mens efterforskningen er i gang, må lide nogle afsavn,« forklarede Mette Grith Stage forleden til B.T.

Så det kan godt være, at familien plejer at nå hurtigere og mere komfortabelt frem, men som Dennis Knudsen selv skriver:

»Nu får jeg da motion. Måske jeg skulle træne til en ironman. Ungerne elsker deres nye transportmiddel.«