Sanger, entertainer og skuespiller Dario Campeotto er død.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den 84-årige gik bort første april. Det bekræftes af et opslag i CPR-registret.

Dario Campeotto har gennem længere tid været syg med kræft.

I januar sidste år måtte han indstille karrieren midlertidigt, da han blev ramt af kræft i bugspytkirtlen, men efter en veloverstået operation i juni var han igen ved godt mod i forhold til at genoptage karrieren.

Men 'grundet fortsat sygdom', måtte han i november opgive den drøm igen.

»Han er jo nødt til at tænke på sig selv. Det er en stor operation, han har været igennem og sådan noget, så kræfterne skal på plads, og der er ingen grund til at udsætte sig selv for mere, end hvad kroppen kan tage,« forklarede hustruen Gertrud Campeotto dengang til B.T.

Dario Campeotto sammen med sin kone gennem 45 år, Gertrud Campeotto

Dario Campeotto brød for alvor igennem, da han med sangen 'Angelique' landede en femteplads som det danske bidrag ved Eurovisision Song Contest i Nice i 1961.

Den blev siden hans signatursang og blev desuden startskuddet til en livslang sangkarriere og roller på både teater, i film og operetter.

Dario Campeotto var i seks år i 1960erne gift med Ghita Nørby, som han kortvarigt flyttede til Italien med og fik sønnen Giacomo med.

Siden 1977 har Dario Campeotto været gift med Gertrud, som han har en søn og en datter med.