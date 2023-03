Lyt til artiklen

Fremtiden er på plads for Claus Meyer og ikke mindst for madkæmpen Meyers.

Og det har han det faktisk rigtigt godt med.

»Det er dejligt og en kæmpe lettelse, at den nye ejer af Meyers dybest set elsker virksomheden og ikke bare køber en bunke tal, men er oprigtigt begejstret for den faglighed, vi har,« siger Claus Meyer i et interview med Berlingske.

Det var tilbage i december sidste år, at Westbury Street Holdings køb af Meyers kom frem.

Samtidig blev det en realitet, at Meyers og Løgismose – der blev smeltet sammen af IK Investment Partners i 2014 – igen blev splittet op. Ægteskabet har med årene vist sig ikke at være helt så lykkeligt.

Og nu sætter Claus Meyer altså for første gang ord på, at hans livsværk er blevet solgt. Igen.

Den kendte kok og madekvilibrist fortsætter i selskabet i samme rolle, som han har haft siden seneste salg: Med ansvar for blandt andet innovation og projekter.

I interviewet med Berlingske giver han udtryk for, at han håber på, at Meyers nu også kan 'finde hjem' til de oprindelige grundsten, der var et fokus på kvalitetsmad og bedre råvarer. Vildskab og kreativitet.

Han håber samtidig på, at Westbury Street Holdings, som er moderselskab til mange brands inden for fødevare- og hospitalitybranchen og opererer i Storbritannien, Frankrig, Irland, Belgien, Holland, kan være med til at give filosofien en større »impact«.

Det vides ikke, hvad prisen for Meyers har været.

Det fortsætter som selvstændigt selskab, selvom Westbury Street Holdings ejer virksomheden fuldt ud.

Over for Berlingske slår direktør i Meyers, Jesper Lykke Wacherhausen, fast, at det denne gang ikke er meningen, at Claus Meyers livsværk skal sælges videre.