Tv-vært og influencer Christiane Schaumburg-Müller Aaxman er blevet mor til en lille pige.

Det skriver hun på Instagram.

'Vores lille julemirakel! Vi er høje på kærlighed, rød saftevand og panodiler! Truly blessed,' skriver Christiane Schaumburg-Müller i opslaget, hvor hun også afslører, hvad der tilsyneladende er barnets navn:

Ludovika Nöel.

Af influenceren opslag fremgår det også, at det 'lille julemirakel' kom til verden den 19. december.

Den tidligere 'Vild med dans'-vært og manden Daniel Aaxman mistede tilbage i 2022 deres ufødte barn halvvejs i graviditeten. Christiane Schaumburg-Müller Aaxman fortalte åbent om sorgen, men også hvordan hun undlod at falde i et komplet sort hul.

»Jeg blev virkelig mindet om, at jeg skal værdsætte det, jeg har. En fantastisk familie, manden jeg elsker, en skøn søn og skønne papbørn, og det er dem, der holder mig ude af det sorte hul,« sagde hun tidligere på året til B.T.



Da hun sidenhen opdagede, at hun var blevet gravid igen, fortalte Christiane Schaumburg-Müller Aaxman ligeledes åbent om den proces - og at hun faktisk slet ikke troede, hun kunne blive gravid.

»Det er, som jordemoderen siger, en økobaby, for det er en uplanlagt baby. Mens jeg gik og troede at jeg slet ikke kunne blive gravid og har været i fertilitetsbehandling til højre og venstre, så er det her sket fuldstændig naturligt,« har hun tidligere forklaret i sin podcast 'Hverdag'.

Ludovika Nöel er Christiane Schaumburg- Müller Aaxman og hendes mand, Daniel Aaxmans, første barn sammen.