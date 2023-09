Christian Schaumburg-Müller Aaxman er gravid og der er kun tre måneder, til hun skal føde sit og ægtemanden, Daniel Åxmans, første fælles barn.

Det fortæller hun selv i det seneste afsnit af sin podcast ‘Hverdag’, hvor hun sammen med psykologen Sisse Find fejrer den gode nyhed med alkoholfri champagne.

Den tidligere ‘Vild med dans’ vært troede ikke hun kunne blive gravid uden hjælp, men det barn, der lige nu vokser i hendes mave er på alle måder en overraskelse:

»Det er, som jordemoderen siger, en økobaby, for det er en uplanlagt baby. Mens jeg gik og troede at jeg slet ikke kunne blive gravid og har været i fertilitetsbehandling til højre og venstre, så er det her sket fuldstændig naturligt,« siger hun tydeligt glad.

Christiane Schaumburg-Müller Åxman fortæller om sin graviditet i sin egen podcast 'Hverdag'. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Christiane Schaumburg-Müller Åxman fortæller om sin graviditet i sin egen podcast 'Hverdag'. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Sidste sommer mistede Christiane Schaumburg-Müller Aaxman sønnen Columbus i 21. graviditetsuge.

Dengang havde hun været gennem et fertilitetsforløb og denne sommer havde den 41-årige iværksætter og hendes mand aftalt, at de skulle tale om, om de igen skulle gå i behandling og gøre endnu et forsøg på at få et barn sammen.

Men hverken samtalen eller behandlingen blev nødvendig. For i foråret begyndte Christiane Schaumburg-Müller Aaxman at få ‘underlige symptomer’.

Hun var svimmel, havde hjertebanken, kunne ikke løfte de vægte hun plejede, når hun trænede. Hun var træt, kunne ikke passe sit tøj og var oppustet, husker hun, og var sikker på, at noget var galt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Christiane Schaumburg-Mu ller Aaxman (@christianesm)

Hun mente, det måtte være fordi, hun arbejdede for meget, eller måske fordi hun var stresset. Men hun tænkte ikke på graviditet som en mulig forklaring. Ikke før en aften, hvor hun fandt en gammel graviditetstest i en skuffe og tog en test.

»Den bonnede ud med det samme. Så jeg kørte i Netto og købte to mere, der viste det samme. 'Men det kan ikke passe, jeg kan jo ikke blive gravid', tænkte jeg.«

Det samme var den første reaktion fra hendes mand, da han om aftenen kom hjem til tre positive graviditetstests og en storgrinende kone.

Dagen efter bekræftede lægen den graviditet som Christiane Schaumburg-Müller Aaxman ikke uden grund kalder for et ‘totalt mirakel’.