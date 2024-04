Der er godt gang i Tinglysningen af handler mellem ægteparret Christian Kjær og Susan Astani.

I en gennemgang via Tinglysningen kan man se, at rigmanden har solgt endnu flere områder og ejendomme til sin kone, Susan Astani-Kjær.

Det skriver Se og Hør, og B.T. har ligeledes gennemgået Tinglysningen.

Der er tale om flere områder, som Susan har købt for priser mellem 710.000 kroner og helt op til 9,5 millioner kroner.

I alt skulle der være tale om 29 ejendomme og områder, som Susan Astani har givet 82 millioner kroner for.

Susan Astani kan med en såkaldte 'familierabat', der kan gives til nær familie få områder og ejendomme fra Christian Kjær 15 procent billigere.

Det hele sker som et led i Christian Kjærs planer om at sikre sin familie, når det kommer til arven efter rigmanden.

I dokumentaren 'Christian Kjærs sidste vilje', der blev sendt på TV 2, kunne man følge rigmandens ønsker og prøvelser for at få sine to yndlingsbørn til at arve så meget som muligt og de to sidste så lidt som muligt.

»Christopher arver Venø, og Alexander arver Skærbæk. Og dem, der ikke arver noget, er Michala og Philip,« lyder det i dokumentaren omkring den arv, der skal gives videre, når Christian Kjær ikke er her mere.

Christian Kjær 75 år, Hotel d'Angleterre, København Sam Astani Susan Astani Christian Kjær Christopher Kjær Leon Astani Alexander Kjær Stella Astani Foto: Bo Nymann/Photographer Bo Nymann/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Kjær 75 år, Hotel d'Angleterre, København Sam Astani Susan Astani Christian Kjær Christopher Kjær Leon Astani Alexander Kjær Stella Astani Foto: Bo Nymann/Photographer Bo Nymann/Ritzau Scanpix

Der er dog stor sandsynlighed for, at alle børnene vil komme til at arve noget, når deres far går bort.

Ifølge arveloven i Danmark er der nemlig tvangsarv, der betyder, at 25 procent af din samlede arv skal gå til ægtefælle og børn.

Hvis du har en ægtefælle og børn, er tvangsarven mindst på 25 % – dvs. 12,5 % hver. Har du to børn får de hver 6,25 %.

Michala er ligesom Christopher også datter af Janni Spies, mens Philips mor er den afdøde balletdanser Fritzy Koch.

Christian Kjær fortæller i dokumentaren, at han føler sig svigtet af Michala og Philip, fordi de ikke kommer og besøger ham, og at de angiveligt har ladet 'penge komme imellem dem'.

Christian Kjærs børn har ikke haft nogle kommentarer til deres fars udmeldinger.