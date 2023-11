TV 2-værten Cecilie Beck har fået en borrelia-infektion.

Det fortæller hun i en story på sin Instagram, hvor hun viser den æske med antibiotika, hun har fået på apoteket.

Halvanden pille tre gange om dagen i ti dage skal der til for – forhåbentlig – at slå infektionen ned.

Selvom det kan være en ganske alvorlig infektion, er værten mildt ramt. Det fortæller hun til Se&Hør.

»Det er heldigvis helt udramatisk. Har ikke andre symptomer end et grimt rødt udslæt. Men en god reminder om at holde godt øje,« siger hun til mediet.

Hun opdagede biddet, efter hun kom hjem fra ferie. Det voksede, og hendes bror påpegede, at det måske var en flåt, der havde bidt hende.

Borrelia bliver overført til mennesker fra flåter. Ved bid er det meget normalt, at der opstår et lille, rødt hævet område på 1-2 centimeter. Hvis det udvikler sig til rødt udslæt, som breder sig ud fra bidstedet, er det tid til at gå til lægen.

Hvis infektionen får lov til at brede sig, eksempelvis til hjernen, kan det resultere i hovedpine, udstrålende nervesmerter og muskellammelser, der typisk vil være i ansigtet.

Ifølge Rigshospitalet er der ikke præcise opgørelser over, hvor mange danskere der hvert år får borrelia, men man anslår, at der er et par tusinde tilfælde.

