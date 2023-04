Der er ingen tvivl om, at 2022 blev et dårligere år for komikeren Tobias Dybvads indtjening end 2021.

Det viser det nyeste regnskab fra Tobias Dybvads firma Charleys far ApS, som Ownr har trukket for B.T.

Firmaet har til formål at producere indhold til tv og streaming og er altså det firma, som komikeren bruger til at lave programmer som for eksempel 'Dybvaaad' og 'Verdensmænd'.

Selv kalder firmaet årets resultat for 'mindre tilfredsstillende'.

Og der er da også stor forskel på indtjeningen i 2022 og 2021.

I 2021 tjente firmaet 3.162.584 kroner, hvor der i 2022 var en indtjening på 224.673 kroner.

Ifølge regnskabet er der fire personer ansat i Charleys far ApS, og det betød personaleomkostninger på 844.651 kroner.

Derfor blev det et negativt resultat for firmaet, der sluttede 2022 med -765.280 kroner i fortjeneste.

Til sammenligning var der personaleomkostninger til fem mennesker i 2021 på samlet 2.851.258 kroner.

Tobias Dybvad har da også haft mindre at lave i 2022, hvor han sagde farvel til det populære program 'Dybvaaad', der kørte på det tidligere TV 2 Zulu – nu Echo.

Til B.T. fortalte han i november 2022, at det havde været en rørstrømsk men god afslutning på programmet, der havde kørt i ti år.

»Vi havde en dejlig afslutning. Jeg havde hele holdet på scenen, og det var rørstrømsk og dejligt,« lød det.

For tiden er der dog nye tv-projekter på vej, da komikeren på Instagram har afsløret, at han er i gang med at optage en ny sæson af programmet 'Verdensmænd'.

B.T. har kontaktet Tobias Dybvad for en kommentar til regnskabet. Han er i skrivende stund ikke vendt retur.