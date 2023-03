Lyt til artiklen

Mai Manniche skal nu stå helt på egne ben i firmaet Jewlscph.

Hendes forældre har nemlig forladt firmaet.

Det skriver Ekstra Bladet.

B.T. har ligeledes bekræftet den nye ejerfordeling i det offentlige virksomhedsregister.

Overfor B.T. forklarer Mai Manniche, at det er efter hendes eget ønske, at forældrene nu er ude af virksomheden.

'Det er egentlig meget simpelt – jeg har længe haft et ønske om at eje JEWLSCPH 100 % – som jeg også gjorde oprindeligt og det gør jeg nu. Det har ingen betydning for den daglige drift – og jeg er stolt over nu at eje JEWLSCPH 100 %,' lyder det i en sms.

Mai Manniche afviser dog at svare på yderligere af B.T.s spørgsmål.

'Der er ikke mere i det,' slutter hun sin besked.

Før 9. marts ejede Vibeke Manniche 20 procent af firmaet og faren, Peter Riis Hansen, ejede ti procent af den underskudsgivende smykkeforretning, han havde været med i fra starten.

Jewslcph har de sidste 12 år været en underskudsforretning for familien Manniche, og gælden er kun vokset over årene.

Seneste regnskab viser en gæld på 5.195.097 kroner.

Mai Manniches smykkefirma har i den grad været i vælten tidligere.

B.T. har tidligere beskrevet nogle af de udfordringer, Mai Manniche har mødt i sin smykkevirksomhed – ikke mindst beskyldningerne om, hvorvidt hun havde kopieret sine design, som du kan læse om HER.