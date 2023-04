Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den legendariske sanger, entertainer og skuespiller Dario Campeotto er gået bort.

Han sov stille ind lørdag den 1. april omgivet af sin familie i sit hjem på Frederiksberg efter et længere sygdomsforløb med kræft.

Dansktop-dronningen Birthe Kjær har i adskillige år nydt både arbejdsopgaver og personlige stunder med hele Danmarks Dario. En tid med fest og ballade.

»For alle selskaber, hvor Dario kom ind, så udløste det jo godt humør og grin. Det kunne han bare – han spredte så meget glæde, hvor han end var,« siger hun til B.T.

»Han var jo en fantastisk kollega som for det første var meget underholdende og for det andet var en rigtig god kammerat,« siger Birthe Kjær. Foto: Sisse Stroyer Vis mere »Han var jo en fantastisk kollega som for det første var meget underholdende og for det andet var en rigtig god kammerat,« siger Birthe Kjær. Foto: Sisse Stroyer

Birthe Kjær og Dario Campeotto har gennem tre årtier både været værter for Dansk Melodi Granprix, medvirket i musicalen 'Cabaret' og været på dansktopturné, hvor de sang duetter.

Særligt ét minde står lysende klart, når hun tænker tilbage på de mange år med Dario Campeotto. Deres tid med musicalen 'Cabaret'.

»Jeg nød vores forhold, for vi stod som de to gamle og var omgivet af en masse fra Fredericia Teater og alle mulige unge,« siger hun med et grin.

De gode venner og kollegaer så ikke hinanden særlig ofte, for som Birthe Kjær beskriver: »Man behøver ikke ses tit for at finde et venskab frem.«

Venskabet blev dog holdt ved lige ved de mange premierer og arbejdsopgaver, de mødtes til. Og så føltes alt, som var det i går, fortæller hun.

»Han var jo en fantastisk kollega, som for det første var meget underholdende og for det andet var en rigtig god kammerat,« siger hun og afslutter:

»Han behandlede sgu folk ordentligt. Han vil blive dybt savnet i branchen.«

Dario Campeotto gik bort lørdag første april 84 år gammel – en mand der blev til Danmarks første store idol.