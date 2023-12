En retssag med anklager om utroskab er en utrolig privat affære i Dubai.

Hvad der kommer ud i offentligheden er derfor op til de implicerede i sagen, hvor den 26-årige realitystjerne Elvira Pitzner og iværksætteren Mortada Haddad står anklaget for utroskab, anmeldt af Elvira Pitzners ekskæreste og ægtemand, den 36-årige iranske bokser Milad Saadati.

Det forklarer selvstændig advokat i Dubai, Thomas Friis Nielsen, til B.T.

»Dommen offentliggøres ikke, og det ville også blive forbigået i tavshed, hvis sagen droppes. Advokaterne i sagen vil ikke tale til offentligheden på den måde. Aviserne hernede er også lidt kedelige, det er mere i overskriftsform, sladdersiderne eksisterer ikke,« forklarer advokaten i Dubai.

Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Privat Vis mere Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Privat

Det betyder altså, at pressen ikke er velkommen i retten, når sagen skal afgøres, ligesom pressen heller ikke kan få indsigt i sagen, med mindre de implicerede parter ønsker at dele det efterfølgende.

»Der er nogle sager hernede, hvor der er åbne døre, men i sager om utroskab og den slags vil der være lukkede døre,« fortæller Thomas Friis Nielsen.

Det hele afgøres på én dag

Advokat Thomas Friis Nielsen forestiller sig desuden kun, at der vil være et enkelt retsmøde i sagen.

Nemlig det afgørende retsmøde, hvor dommen falder.

»Jeg tror ikke, der kommer noget retsmøde inden det retsmøde, hvor det bliver afgjort. Sådan er det typisk. Hernede vil man tilpasse det sagen, hvornår retsmødet skal være,« forklarer Thomas Friis Nielsen.

Thomas Friis Nielsen er advokat og ejer af Friis Advokatselskab Foto: Thomas Friis Nielsen Vis mere Thomas Friis Nielsen er advokat og ejer af Friis Advokatselskab Foto: Thomas Friis Nielsen

For der er flere punkter, hvor en retssag i Dubai ikke minder om dem, vi har herhjemme – udover at sex udenfor ægteskabet er en kriminel handling.

»Retssager i Dubai er lidt kedelige, for det er meget bang, bang, bang. A er sket, så er B sket. I Danmark udtaler parterne sig, og man prøver at lægge vægt på det hele. Her holder de sig meget til de ting, som de mener er afgørende,« forklarer den selvstændige advokat.

»I Dubai dømmer man efter beviset, altså hvis der har været en medicinsk undersøgelse eller en eksperts vurdering – ligesom man har syn og skøn i Danmark. Det vil dommeren støtte sig til, de lægger ikke så meget vægt på, hvad parterne siger er sket.«

Elvira Pitzner. Foto: Rasmus Flindt Pedersen / Ritzau Scanpix Vis mere Elvira Pitzner. Foto: Rasmus Flindt Pedersen / Ritzau Scanpix

Både anklageren Milad Saadati og de anklagede Elvira Pitzner og Mortada Haddad skal dog forventeligt stadig afgive deres forklaring til retsmødet, ligesom det også er muligt, at politibetjentene, der anholdte dem, skal afhøres.

Men disse forklaringer – og andre underbyggelser såsom opslag på sociale medier eller tekstbeskeder – vil dommeren først »være mere lydhør overfor«, hvis ikke der er stærkere beviser til stede, mener advokaten.

»I Dubai er det meget mere kortfattet end i Danmark, der føles det lidt mere automatisk, at der er dét bevis, så derfor bliver du dømt,« forklarer Thomas Friis Nielsen.

Han vurderer dog fortsat, at retten i Dubai vil være tilbageholdende med at dømme en vestlig kvinde for utroskab.

Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium for mellemøstlige. Foto: PR Vis mere Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium for mellemøstlige. Foto: PR

Så længe der ikke forelægges dommeren klare beviser på seksuelt samkvem mellem Elvira Pitzner og Mortada Haddad – som ifølge hendes far blot er en ven – så burde de gå fri.

»Retten har nok ikke den store trang til at dømme Elvira, fordi det er en dårlig sag mediemæssigt, så hvis der ikke er beviser på, at der er foregået noget seksuelt, så tror jeg, de vil bruge det som en grund til at frikende hende,« vurderer Dubai-advokaten.

»På den anden side bliver det nok næsten umuligt for dem at lade være med at dømme, hvis man eksempelvis kan bevise, de har haft sex, og man så måske også har haft fundet dem på hotelværelset, og der måske er noget på sociale medier, der viser, at de godt kan lide hinanden og er et par.«

I så fald vurderer Thomas Friis Nielsen, at Elvira Pitzner - ligesom i de andre lignende tilfælde, han har set - vil få tre måneders fængsel, selvom minimumsstraffen for utroskab i Dubai hedder et års fængsel.