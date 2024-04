Når du i dag kigger ned i Rema 1000s kølediske, vil du formentlig bemærke en væsentlig forskel.

Discountkæden har nemlig valgt at ændre sin farve på kødbakker.

Fremover skal bakkerne være lysegrønne fremfor sorte, oplyser Rema 1000.

»I Rema 1000 er miljøhensyn en vigtig faktor i de beslutninger, vi hver dag træffer. Derfor er det også et vigtigt skridt i den rigtige og mere miljøvenlige retning, at vi nu ændrer farven på vores kødbakker,« siger Jonas Garly Sørensen, som er kategorichef i REMA 1000 Danmark A/S.

Rema 1000's nye desgin. Foto: Rema 1000 Vis mere Rema 1000's nye desgin. Foto: Rema 1000

Sagen er den, at Rema 1000's kødbakker er fremstillet af 90 procent genanvendt plast.

Men den seneste tid har man taget til sig, at den genanvendelige plastik ikke bliver udnyttet efter hensigten:

»Vi er blevet opmærksomme på, at sorteringssystemerne hos modtagerne af husholdningsaffald har svært ved at genkende de sorte emballager. Med lanceringen af den transparente, grønne farve gør vi det lettere for systemerne at genkende de brugte kødbakker,« siger Jonas Garly Sørensen og fortsætter:

»Og dermed øger vi sandsynligheden for at plasten genanvendes til nye kødbakker.«

Det er ikke kun Rema 1000, der har foretaget en lignende manøvre.

Tidligre på året gjorde Coop det samme. Præcis af den samme årsag som Rema 1000:

»Formålet er, at plasten i højere grad bliver genanvendt. I dag kan mange sorteringsanlæg ikke sortere den sorte plastemballage til genanvendelse med den teknologi, de har til rådighed,« forklarede CSR-chef i Coop, Thomas Roland, og tilføjede:

»Med skiftet til klare bakker styrker vi den cirkulære økonomi og sikrer en markant højere genanvendelse af kødbakker og anden plastemballage af kød.«

Rema 1000's beslutning om at ændret farven blev truffet tidligere på året.

Hvert år sælger Rema 10000 55 millioner kødbakker i Danmark.