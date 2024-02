Når du fremover tager et kig ned i køledisken for at finde en pakke med kød, vil du kunne blive mødt af et lidt andet syn end hidtil.

Flere vælger nemlig nu at skifte den normalt sorte emballage til kødet ud med noget helt nyt.

Det oplyser henholdsvis Coop Danmark og Danish Crown i pressemeddelelser onsdag morgen.

Hos Coop skifter man den sorte emballage ud med klare plastbakker til kødet.

Det er der en helt simpel årsag til, oplyser Coop Danmark:

»Formålet er, at plasten i højere grad bliver genanvendt. I dag kan mange sorteringsanlæg ikke sortere den sorte plastemballage til genanvendelse med den teknologi, de har til rådighed,« forklarer CSR-chef i Coop, Thomas Roland:

»Med skiftet til klare bakker styrker vi den cirkulære økonomi og sikrer en markant højere genanvendelse af kødbakker og anden plastemballage af kød.«

Dermed vil i alt 46 millioner årlige plastemballager til kød blive nemmere at genanvende, lyder det i pressemeddelelsen fra Coop.

Udskiftningen er allerede begyndt i Kvickly, SuperBrugsen og Brugsen, efterhånden som lageret af de sorte bakker bliver brugt op.

Skiftet omfatter alle de varer, som Coop, Hilton Food Group og kyllingeproducenten HKScan, emballerer – hvilket ifølge Coop udgør hovedparten af kødsortimentet i Coops kølediske.

Som fødevarevirksomhed kan vi ikke leve med, at vores emballage ikke bliver genanvendt. Maskinerne i affaldssorteringen kan ikke håndtere sorte kødbakker, så nu skifter vi farve på 55 mio. bakker i Danmark #dkpol #dkgreen https://t.co/sj1OUePMk6 pic.twitter.com/SAxenbjQHC — Danish Crown (@danishcrown) February 28, 2024

Hos Danish Crown skifter man de sorte kødbakker ud med grønne.

Formålet for dem er ligeledes, at flere bakker skal genanvendes, ligesom de fremover vil bestå af minimum 90 procent genanvendt plast, lyder det i en pressemeddelelse.

»Vi har i Danish Crown længe forsøgt at løse udfordringen med de sorte plastbakker, fordi vi som moderne fødevareproducent ikke kan leve med, at vores emballage i så stor stil ikke bliver genanvendt,« lyder det fra Tim Ørting Jørgensen, der er medlem af koncerndirektionen i Danish Crown med hovedansvar for koncernens kommercielle del.

Han tilføjer:

»Allerede i 2019 skiftede vi til miljøvenligt PET-plast, som burde kunne genanvendes, men vi kan konstatere, at især teknologien i sorteringsanlæggene spænder ben, og derfor siger vi nu farvel til de sorte bakker.«

Hvert år sender Danish Crown 55 millioner sorte kødbakker i plast ud i den danske detailhandel, hvilket udgør mere end 1.000 tons plast.

Udfasningen hos Danish Crown vil gælde for emballagen til alle produkter, der i dag kommer i en klassisk kødbakke i Danmark, lyder det i pressemeddelelsen.