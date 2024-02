Kødspisende danskere har god grund til at spærre øjnene op, når en ekspertgruppe onsdag klokken 11 præsenterer flere års arbejde med at komme med forslag til en grøn skattereform, der skal lægge afgifter på landbrugets udledning af drivhusgasser.

Ekspertgruppen vil nemlig fortælle, hvad forskellige afgiftsmodeller vil betyde for prisen på oksekød.

Det erfarer B.T. fra en helt central kilde i ekspertgruppen.

»Vi kommer til at fremlægge forskellige modeller med forskellige afgiftsniveauer, og de forskellige afgiftsniveauer vil få forskellige konsekvenser for landmændenes økonomi, men også forskellige effekter for de forbrugerpriser, forbrugerne kommer til at stå over for,« lyder det fra kilden.

Og en af måderne bliver at fortælle, hvad det så betyder for kødpriserne.

»Vi prøver at give bud på, at hvis man bruger den ene model, hvad betyder det så for prisen på eksempelvis 500 gram hakket oksekød,« siger kilden.

Så I kommer til at gå ned i detaljer om, hvad eksempelvis 500 gram hakket kød kommer til at koste ekstra?

»Yes,« svarer kilden.

Kilden ønsker ikke at svare på, hvad de forskellige afgiftsniveauer helt konkret vil betyde for prisen på 500 gram oksekød ude i kølediskene i supermarkederne.

Tre modeller for afgifter

B.T. erfarer fra en anden central kilde, at ekspertgruppen vil fremlægge tre konkrete modeller for, hvordan man kan skrue CO2-afgiften sammen.

SVM-regeringen har inviteret en række organisationer til en såkaldt grøn trepartsaftale om klimaafgiften. I sidste ende er det imidlertid et politisk flertal i Folketinget, der skal stemme ændringerne igennem.

Ved forhandlingsbordet til treparten sidder ud over regeringen Landbrug & Fødevarer og DI, Danmarks Naturfredningsforening, tænketanken Concito samt fagforeningerne Dansk Metal og NNF, som organiserer mange i fødevarebranchen.

Ifølge B.T.s oplysninger vil disse organisationer få en teknisk gennemgang af de tre afgiftsmodeller omkring klokken 9.00, inden ekspertrapporten præsenteres for offentligheden klokken 11.00 i Eigtveds Pakhus 11.00.

Skatteordførere fra nogle af eller alle Folketingets partier får ifølge B.T.s oplysninger en teknisk gennemgang af rapporten i Skatteministeriet onsdag morgen klokken 8.20.

Skatteminister Jeppe Bruus (S), som er resortministeren bag ekspertrapporten, slår fast, at han ikke har tænkt sig at kommentere på noget, før ekspertgruppen onsdag har fremlagt sine forslag.

»Jeg vil lade ekspertudvalget fortælle, hvad de er kommet frem til,« sagde ministeren mandag til B.T.



