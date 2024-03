Flere og flere danskere gør sig klar, hvis den store krise rammer landet.

Beredskabsforbundet har oplevet en eksplosion i borgere, der har tilmeldt sig kurset 'Kriseparat i tre døgn'.

En oversigt fra Beredskabsforbundet viser, at der 29. februar var tilmeldt 2.006 kursister, og det var tæt på samme antal som i hele 2023. Da var 2.161 tilmeldt samme kursus.

»Der er sket en stor stigning i tilmeldte, og det hænger uden tvivl sammen med, at den danske befolkning er blevet mere krisebevidste,« siger Carsten Iversen, der er direktør i Beredskabsforbundet.

Han har to bud på, hvorfor der er sket en eksplosion i tilmeldte til kurset.

»Det er både Ruslands krig med Ukraine og så det mere ekstreme vejr, der har spillet en rolle. Det er den krisebevisthed, der allerede har været i Norge og Sverige i lidt tid, der nu kommer til Danmark,« siger direktøren.

Koster nul kroner

Han oplyser, at det slet ikke koster noget at tilmelde sig et kursus, da det er betalt af Forsvarsmisteriet.

»Grunden til, at man skal være kriseparat i tre døgn hænger sammen med, at man formoder, at det cirka vil være den tid, det tager myndighederne, at hjælpe folk, hvis der opstår en krisesituation,« siger han.

Beredskabsforbundets anbefalinger: Beredskabsforbundet har udarbejdet en liste over ting, der kan være gode at have i hjemmet, hvis ulykken pludselig skulle ske: Vand

Dåsemad, brød, havregryn

Medicin

Stearinlys og lighter

Lommelygte

Batterier eller powerbanks

Batteridrevet radio

Varmt tøj

Sovepose/tæpper

Førstehjælpssæt

Desinficerende håndsprit/vådservietter

Kontanter

Carsten Iversen fortæller, at det er flere forskellige typer, der søger om at blive kriseparat.

»Der er private personer, men der er også boligforeninger og virksomheder, der søger om at blive kriseparat,« siger han.

Vild stigning på Facebook

Også på sociale medier er interessen for kriseberedskabet steget heftigt på kort tid.

Administratoren bag Facebook-gruppen 'Preppers for begyndere', Thomas Jensen, har fortalt, hvordan det er strømmet ind med nye medlemmer i år.

Er du begyndt at forberede dig på krig eller andre katastrofer? Ja da, det har jeg gjort længe!

Ja, jeg er så småt gået i gang.

Nej, det er noget pjat!

Burde jeg?

Den seneste uge har gruppen fået 695 nye medlemmer, hvilket har mere end fordoblet antallet af medlemmer af den lukkede Facebook-gruppe, så der nu er 1.006 medlemmer i alt.

For den lukkede Facebook-gruppe 'Prepper info Danmark' er der også sket en eksplosiv stigning på kort tid.

Den seneste uge har gruppen fået 1.580 nye medlemmer.

Dermed er der i alt 8060 personer medlemmer af gruppen, der har eksisteret i syv år.

»Vi får så mange nye brugere lige for tiden, og vi vil gerne skabe et sted, hvor de føler sig tryg og kan komme godt igang,« skriver Torben Linnemann Nielsen, der er en af gruppens administratorer.

Til sammenligning har Facebook-gruppen 'Preppers i DK', der har eksisteret i ni år, fået 503 nye medlemmer den seneste uge, så gruppen nu i alt har 12.668 medlemmer.