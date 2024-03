Tre måneder.

Så lang tid har Thomas Jensen, hans hustru og to teenagere forberedt sig på at have mad nok, hvis den store krise rammer, og familien på fire må klare sig selv.

Nu fortæller han, hvad de har gemt, og hvordan de opbevarer maden.

Helt konkret har de valgt at dele maden op på to måder.

Thomas Jensen, hans hustru og to børn i teenagealderen har mad til tre måneder.

»Jeg har ikke alt liggende på et sted. I huset har vi mad til i hvert fald en uge, men jeg har også madvarer liggende i flere depoter tæt på huset, så vi kan hente det ind,« siger han.

Strømmer ind i Facebook-gruppe

Thomas Jensen er en af stadig flere danskere, der bereder sig på, hvis en stor krise rammer.

Preppers kaldes det på engelsk, der direkte oversat til dansk betyder 'forberedte'.

Han oprettede for to år siden Facebook-gruppen 'Preppers for begyndere', og de seneste to uger er det strømmet ind med nye medlemmer, der stiller spørgsmål til Thomas Jensen og de andre medlemmer om, hvordan man gør sig beredt.

Det er især mad på dåser, Thomas Jensen har købt og gemt.

»Jeg har købt masser af forskellige dåseprodukter. Der er flåede tomater, majs, ærter, makrel og tun. Alle de her gængse konservesprodukter. Og så er der ris, pasta og kartofler.«

Det er holdbarheden, der afgør, om maden er i depoter uden for huset.

Beredskabsforbundets anbefalinger: Beredskabsforbundet har udarbejdet en liste over ting, der kan være gode at have i hjemmet, hvis ulykken pludselig skulle ske: Vand

Dåsemad, brød, havregryn

Medicin

Stearinlys og lighter

Lommelygte

Batterier eller powerbanks

Batteridrevet radio

Varmt tøj

Sovepose/tæpper

Førstehjælpssæt

Desinficerende håndsprit/vådservietter

Kontanter

»Eksempelvis er konservestingene med længere holdbarhed i depoter uden for huset . Varerne med kortest holdbarhed har jeg i huset,« siger han.

Holder øje med tilbud

Thomas Jensen fortæller, at han køber madvarerne i ret store mængder af gangen.

Og han holder øje med, når der er tilbud.

»Lige før jul var der tilbud på smør, så man kunne købe pakker for helt ned til fem og syv kroner. Da købte jeg ret mange pakker smør, som jeg lagde ned i vores fryser. Så der er mulighed for at bruge smør i noget tid,« siger han.

En fryser kræver som bekendt, at der er strøm i huset. Thomas Jensen er da også forberedt på selv at skaffe el.

»Jeg har en generator, der kan give øjeblikkelig strøm, når jeg tænder den. Men ellers har jeg powerbanks ladet op hele tiden, og jeg har nødlampe sat op. Så vi ikke går ned på strøm,« siger han.

Hvad er årsagen til, at du sørger for at være så beredt?

»Verden har ændret sig, og det er en god idé at være på forkant med tingene. Sverige, Norge og Finland har jo i mange år gjort opmærksom på, at befolkningen skal være forberedte, « siger han.

Han ønsker ikke at vise billeder af den opbevarede mad.

»Jeg vil ikke sende billeder af min opbevaring, for så kan man via geodataen se, hvor billedet er taget,« siger Thomas Jensen og tilføjer:

»Jeg tror på, at hvis det hele går i flammer, så vil folk rydde supermarkeder, og hvis de ved, at nogen har depoter, så vil de også rydde dem. «

