Coop står overfor store problemer, og det kan ses.

Sådan lyder det fra detailekspert Bruno Christensen. Han peger på, hvor man kan se, dagligvaregiganten vakle.

»Det er hele organisationen, der mangler selvtillid,« siger han og uddyber:

»De mangler vindermentalitet. I Salling Group har man vindermentalitet, men det har man ikke længere hos Coop.«

Det sted, hvor man kan spotte usikkerheden i den store organisation, er i deres kommunikation ud til omverdenen.

»Man kan jo se, at der kommer mange forskellige udmeldinger fra forskellige medarbejdere. Der er en frustration i organisationen.«

B.T. kunne torsdag erfare, hvordan Coop er præget af uro og bekymring frem mod, at der snart skal offentliggøres årsregnskab.

Kilder siger også til B.T., at underskuddet er stort, og at det muligvis kommer til at ligne det fra 2022, som var på over 600 millioner kroner.

Bruno Christensen siger, det er tydeligt, at der er folk i Coop, som vil forskellige ting.

Et led i det er, at man vil udrulle Coop-kæden. Den skal samle og dermed erstatte de eksisterende kæder Kvickly og SuperBrugsen, samt Irma.

Tanken med at effektivisere og samle er rigtig god, vurderer Bruno Christensen, men han siger, at man hos Coop skal rykke langt hurtigere.

»De står i vejen for sig selv. De skal bare have det rullet ud så hurtigt som muligt,« siger Bruno Christensen.

Tidligere lød det, at udrulningen af Coop-butikkerne skulle starte efter sommeren 2023, men det skete ikke.

I stedet nåede det at blive vinter før, at der blev åbnet først en butik i Hinnerup i Jylland og dernæst en butik i Codanhus i København.

To butikker, som skal fungere som testbutikker. Ud fra erfaringen fra dem, skal man tilrette og åbne resten af Coop-butikkerne.

Når Bruno Christensen skal komme med et bud på, hvad det umiddelbare næste skridt for Coop skal være, så er han ikke i tvivl om, at man skal vise, man tager sagen seriøst.

Han mener, man bliver nødt til at fyre og 'skære helt ind til benet'. Sådan lyder vurderingen fra eksperten.

Hos Coop ønsker man ikke over for B.T. at udtale sig om situationen eller Bruno Christensens kommentarer.

