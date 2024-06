»For mig er det 50-50, om Jonas når til Touren.«

Sådan lyder det fra Jonas Vingegaards træner Tim Heemskerk.

Sidst i maj kunne B.T. fortælle, at thyboen havde taget en vigtig skalp i kampen mod uret frem mod Tour de France med højdetræning i de franske bjerge.

Nu har den dobbelte Tour-vinder taget endnu et essentielt skridt. Træningen er gået så godt, at han kan slutte sig til resten af Visma-stjernerne på den altafgørende højdetræningslejr i Tignes kort inden Tour de France.

Det fortæller Tim Heemskerk til B.T.

»Han er god nok til at slutte sig til holdet,« siger han.

»De kommende dage fortsætter Jonas alene, hvor rytterne fra Dauphiné – inklusiv Matteo Jorgenson – restituerer. Men fra på torsdag træner de sammen, hvor hver rytter har sit eget program under holdtræningen. Det er meget positivt for mig, at han kan være en del af truppen.«

Sidst i maj fortalte træneren, at han håbede på, at Jonas Vingegaard ville være fit nok til at kunne træne med resten af holdet.

Det ønske er gået i opfyldelse efter endnu nogle gode uger for den danske stjerne, hvor han har kunnet følge sit program til punkt og prikke. Samtidig med, at holdet er meget opmærksomme på ikke at presse citronen for hårdt.

Jonas Vingegard vandt Tirreno-Adriatico tidligere i sæsonen. Foto: Fabio Ferrari/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegard vandt Tirreno-Adriatico tidligere i sæsonen. Foto: Fabio Ferrari/AP/Ritzau Scanpix

Men det danske Tour-håb gør alt for at nå at blive klar til årets største cykelløb.

»Der var brug for, at han kunne følge programmet, hvis han skulle gøre sig forhåbninger om at blive klar til Touren. Det spændende er nu, hvordan han reagerer på den hårde uges træning, han lige har haft. Den første uge i højderne var tilpasning og restitution, og så har han lige haft en hård uge. Nu kommer der så en til,« siger Tim Heemskerk.

»Nu bliver det vigtige, hvordan han reagerer på det. Kan han håndtere det? Bliver han træt? Den kommende uge og den efter er essentielle frem mod Touren. Det vigtige er også, at han får en følelse af ‘wow – jeg føler mig mere og mere klar.’«

Vingegaard har netop haft et par dages restitution, og de kommende dage kan Tim Heemskerk se, hvordan hans krop reagerer på den hårde træning.

Kampen mod uret er derfor langtfra overstået, inden Tour de France løber af stablen 29. Juni i Firenze.

»Jonas har brug for endnu et par gode træningsuger, før vi kan sige, at han er tilbage til det niveau, han plejer at have inden Touren. Der er stadig noget kondition, der skal indhentes.«