Frustrationerne lyste ud af Jumbo-Visma-stjernerne i løbet af den sidste uge af Vueltaen.

Jonas Vingegaard, Sepp Kuss og Primoz Roglic var så overlegne, at de tre holdkammerater skulle fordele den store Vuelta-triumf mellem sig, men det brød ud i lys lue, at de tre kaptajner langtfra var på bølgelængde.

Jonas Vingegaard og Sepp Kuss ønskede, at Jumbo skulle køre for at sikre sejren til den loyale hjælperytter, mens Primoz Roglic var en mand, der ønskede at kæmpe om sejren til det sidste.

Nu er Primoz Roglic fortid hos Jumbo-Visma, og ifølge Jonas Vingegaard var der måske heller ikke plads til at have tre kaptajner på holdet.

Jonas Vingegaard (th.) og Primoz Roglic var uenige om, hvorvidt de skulle køre for holdkammeraten Sepp Kuss under Vuelta a Espana. Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

»Med de mål, som Primoz Roglic havde, så var der nok ikke,« erkender Jonas Vingegaard.

»Når jeg har vundet Tour de France de seneste to år, så er det klart, at jeg også vil være kaptajn til næste år og i fremtiden, og jeg tror, at hans eneste mål i fremtiden er at vinde Tour de France. På den måde var det nok svært at forene.«

Efter otte sæsoner hos Jumbo-Visma har Primoz Roglic nu sat sin underskrift hos Bora-hansgrohe, hvor han nu bliver en af Jonas Vingegaards hårdeste konkurrenter i kampen om Tour-sejren.

Her forventes sloveneren at blive holdets altoverskyggende kaptajn.

»På den måde kan jeg godt forstå, at han vælger at tage det skridt og skifte hold,« påpeger Jonas Vingegaard.

Med Vuelta-sejren er amerikaneren Sepp Kuss kannoneret op i cykelsportens øverste elite, og nu ser han og danskeren ud til at fordele kaptajnrollerne i sæsonens grand tours mellem sig.

»Det gør det svært, hvis man er tre kaptajner, der skal kæmpe om det. Jeg synes altid, at to kaptajner kan bruges på en anden måde, fordi man kan gøre noget taktisk. Men med tre kan det godt blive svært.«

Konkurrencen i Tour de France 2024 ser brutal ud for Jonas Vingegaard med mostandere som Tadej Pogacar, Remco Evenepoel og altså Primoz Roglic.

Sepp Kuss (i midten) vandt Vueltaen foran Jonas Vingegaard og Primoz Roglic (th.) Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Især fordi den dobbelte Tour de France-vinder kommer til at mangle to af sine vigtigste hjælperyttere fra de forgange år i kampen om Tour-sejren.

Maskinen og bedstevennen Nathan Van Hooydonck har måttet indstille karrieren på tragisk vis, mens superstjernen Wout Van Aert kommer til at fokusere på Giro d'Italia.

»Det bliver en ny situation uden Van Aert og Van Hooydonck ved min side. Jeg håber selvfølgelig at få nogen ind, som er lige så dygtige som dem, for de er nogle af verdens bedste cykelryttere,« soger Jonas Vingegaard.

Og han erkender da også, at det har sat nogle tanker i gang.

»De har begge været uundværlige. Wout er sindssygt god i alle terræner, og Nathan er virkelig god på det flade, stærk i bjergene og nok en af verdens bedste i positionskampe.«

»Dem kommer jeg til at mangle.«

2024-udgaven af Tour de France starter i Firenze 29. juni og slutter i Nice godt tre uger senere.