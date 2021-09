»Det er en mangeårig arbejdskammerat, jeg har mistet. Det gør ondt.«

Ordene kommer fra Nicki Sørensen, der lige nu er i dyb sorg.

Og det er tydeligt, at det er en svær tid, den tidligere cykelrytter gennemgår, da B.T. taler med ham søndag.

For det er en mangeårig hold- og værelseskammerat, som den danske Israel Start-Up Nation-sportsdirektør lørdag mistede, da Chris Anker Sørensen døde efter en tragisk ulykke i Belgien.

Chris Anker Sørensen og Nicki Sørensen sammen under Tour de France i 2009 Foto: Nils Meilvang Vis mere Chris Anker Sørensen og Nicki Sørensen sammen under Tour de France i 2009 Foto: Nils Meilvang

Den tidligere cykelrytter og ekspertkommentator på TV 2 mistede livet, da han var ude på en træningstur, hvor han blev ramt af en varevogn.

En tragisk nyhed, der har rystet hele cykelverdenen, og som har sendt adskillige mennesker i choktilstand.

»Det var et chok, da jeg fik beskeden. Jeg har været igennem meget med ham, og vi har opbygget et tæt bånd,« siger Nicki Sørensen.

Og da han efterfølgende forsøger at sætte ord på sin gode ven, som han netop har mistet, må han trække ekstra luft ind og kæmpe for ikke at lade tårerne presse sig på:

»Jeg kender Chris' kone, børn og forældre. Mine børn kender hans børn. Vi ved alle sammen, hvordan han var. Jeg savner ham helt vildt.«

Igennem flere år på blandt andet Team CSC og Team Saxo Bank boede de to danskere altid på værelse sammen, når de rejste rundt i verden og kæmpede for de danske cykelfarver.

»Man får et tæt forhold, når man har været så meget sammen, som vi har. Chris var en rar, intelligent, hjælpsom, opmærksom og hensynsfuld person. Men vigtigst af alt var han en god far og et stort familiemenneske,« lyder det videre fra Nicki Sørensen.

Netop derfor er det da også Chris Anker Sørensens familie, som lige nu fylder alt i den 46-årige cykelboss' tanker:

De to værelseskammerater kørte adskillige cykelløb sammen. Foto: Nils Meilvang Vis mere De to værelseskammerater kørte adskillige cykelløb sammen. Foto: Nils Meilvang

»Jeg tænker meget på hans familie. Jeg lærte meget af Chris, og han lærte mig mange ting som menneske.«

Lørdag kom det frem, at den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen var død efter en ulykke i Belgien, hvor han var rejst ned for at dække VM i landevejscykling som ekspert og kommentator for TV 2.

Her forsøgte han at krydse en vej under en cykeltur, da han blev ramt af en varevogn og senere døde af sine kvæstelser.

Han blev 37 år og efterlader sig sin kone og to børn.