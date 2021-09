Cykelfans verden over er i chok over Chris Anker Sørensens pludselige død.

Faktisk er det meste af Danmark lige nu berørt af den tragiske nyhed, der lørdag aften ramte dansk cykelsport.

Det viser en gennemgang på flere sociale medier, hvor folk lige nu står i kø for at hylde og mindes den afdøde cykelkommentator.

Og der er en helt særlig årsag til de mange reaktioner, som det tragiske dødsfald har affødt, mener Henrik Lyng, der er psykolog ved Center for Beredskabspsykologi.

»Det rammer så mange mennesker, fordi det var en person, som alle jo nærmest kendte. Det er en tragedie, der lige nu deles på de sociale medier, og han fremstår som en ener, når han er så respekteret,« siger han til B.T og tilføjer:

»Han var et kendt navn, og når folk har været vant til at se ham på tv, så går det lige pludselig op for dem, at der nu kommer til at mangle noget. Som cykelfan har man jo været vant til, at han har været der. Og det er noget, der rammer folk.«

Ifølge Henrik Lyng er de mange tilkendegivelser på de sociale medier ligeledes et resultat af en større dominoeffekt, der netop er sat i gang.

»Folk tænker: 'Der er så mange, der skriver – så bliver jeg også nødt til det, og det vil jeg da også gerne vise.' Hvilket jo rent faktisk er prisværdigt, synes jeg. Folk vil gerne vise deres deltagelse og anerkende det, han var dygtig til. Det er folks måde at tage del i det på,« forklarer han.

De mange reaktioner er i den forbindelse et udtryk for, hvor meget Chris Anker Sørensen betød for en masse mennesker, mener han:

»Det siger noget om, at han har gjort det godt. Han har været dygtig til sit arbejde, og så har han givet noget til offentligheden, som den gerne ville have. Noget, som folk havde brug for.«

Henrik Lyng påpeger desuden, at aktiviteten på de sociale medier ikke er en decideret sorgreaktion, medmindre de pågældende personer kendte den nu afdøde cykelrytter personligt.

I stedet er der tale om en form for angstreaktion, lyder det:

»Det er mere en reaktion affødt af chok eller angst for selv at miste livet i en tidlig alder. Han var jo kun 37 år, og det får bare en særlig betydning, hvor folk kommer til at identificere sig med det.«

Nogle af de mennesker, der dog er ramt af sorgen, er Chris Anker Sørensens familie og venner samt TV 2-kollegaer.

Og her er der lige nu kun én ting, der er det vigtigste for dem, mener Henrik Lyng:

»Deres vigtigste værktøj er lige nu hinanden. Det vigtigste, de har, er at tale med hinanden om det, der er sket.«

Lørdag kom det frem, at den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen var død efter en trafikulykke i Belgien.

Her forsøgte han at krydse en vej under en cykeltur, da han blev ramt af en varevogn og senere døde af sine kvæstelser.

Chris Anker Sørensen var i Belgien for at dække VM i landevejscykling som ekspert og kommentator for TV 2.

Han blev 37 år og efterlader sig sin kone og to børn. Hans familie er blevet orienteret via politiet i Belgien og Danmark.