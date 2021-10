Centimeter adskilte triumfen fra en gedigen nedtur.

Men heldigvis for Michael Valgren og resten af det danske landshold fik han trods kramperne tonset sig til bronze ved VM lige foran Jasper Stuyven, der blev snydt for medaljer.

For én person har ugen efter VM dog været helt speciel. Det er Mads Pedersen, som er havnet i en noget aparte sandwich mellem to holdkammerater.

Trek-Segafredo-rytteren er en nær ven af Valgren, men han er også rigtig gode kammerater med belgiske Stuyven, som han kører på hold med hos Trek.

»Jeg skrev til Jasper med det samme efter VM og fortalte ham, at han kunne være stolt at sit løb. Jeg ved, at han var blevet rasende, hvis jeg havde skrevet tillykke, så det gjorde jeg ikke,« fortalte Mads Pedersen på et pressemøde for Trek-Segafredo med Jasper Stuyven ved sin side.

Mads Pedersen var en del af det danske landshold ved VM, men udgik selv af løbet og kunne derfor sidde og overvære sine to venner kæmpe om metallet.

»Selvfølgelig har det været noget andet for mig, fordi jeg nu sidder her med en af mine gode venner,« sagde Mads Pedersen.

»Jeg ved, hvor meget han (Jasper Stuyven, red.) ville have en medalje. Men han ved også, at han ikke kunne have gjort meget mere. Der var tale om centimeter til sidst, og selvfølgelig er han ikke glad for en fjerdeplads. Det var ikke det, han kom for.«

Michael Valgren (i rødt) endte som nummer tre ved VM i Belgien. Dylan van Baarle (yderst til venstre) vandt sølv, mens Jasper Stuyven (yderst til højre) blev snydt for medaljer. Foto: DIRK WAEM Vis mere Michael Valgren (i rødt) endte som nummer tre ved VM i Belgien. Dylan van Baarle (yderst til venstre) vandt sølv, mens Jasper Stuyven (yderst til højre) blev snydt for medaljer. Foto: DIRK WAEM

Mads Pedersen er kendt for sit ofte festlige humør og sin forkærlighed for at prikke til sine holdkammerater.

Men da han blev spurgt ind til, hvorvidt han havde kunnet drille sin belgiske ven, efter Danmark trak sig sejrrigt ud af duellen ved VM, hev Mads Pedersen først den seriøse mine frem.

»Altså, jeg fejrede en bronzemedalje med en anden af mine gode venner,« sagde han, mens Jasper Stuyven sad ved siden af og så passivt til.

»Desværre for Jasper var der to andre drenge, der var lidt stærkere eller lidt heldigere end ham (Dylan van Baarle og Michael Valgren, som begge slog Stuyven i spurten om medaljerne). Men heldigvis var den ene dansk.«

Og så vendte Mads Pedersen sig om mod Jasper Stuyven. Han kunne ikke lade være.

Og så brød han ud i latter.

Mads Pedersen deltog søndag i Paris-Roubaix, men måtte desværre udgå efter et styrt.