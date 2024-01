Livet blandt kasinoer og luksusyachter er skiftet ud med landevejene i Thy.

Den danske cykelstjerne Michael Valgren er nemlig flyttet tilbage til Danmark sammen med sin familie efter flere år i fyrstedømmet.

Sådan fortæller parret i TV 2-dokumentaren 'Valgren Retur'.

»Monaco er et meget meget specielt sted. Nogle kan lide det, andre kan ikke lide det. Vi var glade for det, men vi elsker også Thy. Vi føler, vi er faldet godt til,« siger Michael Valgren

Michael Valgren og hustruen Sissel. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Valgren og hustruen Sissel. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Den 31-årige EF-Education-EasyPost-rytter, der selv er fra området, kæmpede med et brutalt styrt i 2022, der har holdt ham af cyklen gennem længere tid og sendt ham gennem et smertehelvede.

Men nu er han tilbage på World Touren – cykelsportens absolutte elite – efter et år på EFs udviklingshold.

Og her passer de noget barskere træningsforhold end i Monaco stjernen ganske godt.

Hvis det eksempelvis regnede i det sydfranske, var det nemt at rykke træningen en dag, fordi man så kunne være sikker på bedre forhold.

»Det var lidt for nemt for os, det blev tit for meget dallerværk dernede. Når jeg er hjemme og træne, gider jeg ikke dalre rundt, for det er det for koldt til. Når man er ude skal der arbejdes hårdt, og så kan man komme hjem og slappe af.«

Michael Valgrens hustru, Sissel Valgren Hundahl, fortæller også i programmet, at hun måtte holde en brutal besked fra lægen hemmelig for sin mand.

Det kan du læse mere om her.