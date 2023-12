Michael Valgren er i gang med at kæmpe sig tilbage til den cykeltop, han engang var en del af.

Men det er en hård kamp, som startede, da han for halvandet år siden styrtede på en nedkørsel kort før Tour de France-starten i København.

Styrtet kostede ham Tour de France-eventyret i Danmark i 2022 – men det kunne være gået meget værre.

Det fortæller Michael Valgrens kone, Sissel Valgren Hundahl, i TV 2-programmet 'Valgren Retur', hvor ægteparret bliver interviewet sammen.

Her løfter Sissel Valgren Hundahl sløret for en ubehagelig samtale – en samtale, Michael Valgren ikke kendte til.

Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Jeg tror faktisk aldrig, at jeg har fortalt dig, at din holdlæge ringer, efter han har set dig første gang (efter styrtet, red.),« fortæller hun.

Beskeden fra lægen lød:

»"Du skal bare vide, at lige nu skal vi være taknemmelige for, at Michael er i live. Og så skal du vide, at det her nok bliver enden på hans karriere.«

31-årige Michael Valgren er i dag tilbage på sadlen for World Tour-holdet EF Education-EasyPost, og han afslører i TV 2-programmet, at han har en etapesejr i Giro d'Italia som sæsonens store mål.