Først kørte han ind i en 17-årig norsk cykelrytter, og bagefter gav han en ordentlig omgang skældud.

»Det må I ikke,« lyder det gentagne gange arigt fra bilisten på en video, som den norske cykelklub Sandnes Seykleklubb har delt med B.T.

Videoen er optaget på en Hellehøjvej lidt uden for Hjørring.

Her var den norske cykelklub på træningstur, da en 17-årig rytter bliver påkørt bagfra af en bil.

Den 17-årige cykelrytter var noget forslået efter han blev kørt ned af en bil. Han har det efter omstændighederne godt. Foto: Privat Vis mere Den 17-årige cykelrytter var noget forslået efter han blev kørt ned af en bil. Han har det efter omstændighederne godt. Foto: Privat

B.T. har tidligere beskrevet hændelsen, hvor det fremgår, at den 17-årige cykelrytter var i færd med at overhale en holdkammerat, da han bliver ramt af bilen. Noget, som ifølge klubben 'uden tvivl' var med vilje.

På videoen giver bilisten udtryk for, at cykelrytterne ikke må cykle ved siden af hinanden, når der kommer biler.

»I kører jo midt ude på vejen, hvordan skal jeg så passere? I skal køre en og en, I må ikke køre to,« kan man høre bilisten sige til cykelholdets træner.

Den 17-årige cykelrytter kom ikke alvorligt til skade af påkørslen, men fik en del skrammer og var, ligesom sine holdkammerater, chokerede over hændelsen.

»Han har det efter forholdene godt. Han er noget blodig og forslået, men han er konkurrencerytter,« sagde cykelrytterens far til B.T. tidligere i april, hvor han samtidig understreger, at cykelholdet følte sig godt modtaget i Danmark.

Det er til trods for, at den aggressive bilist slutter konfrontationen af med at udbryde 'Hold dog kæft og pikkel hjem til Norge'.

Nordjyllands Politi har oplyst, at de har sigtet bilisten for at køre fra et færdselsuheld.