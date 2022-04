En 17-årig cykelrytter fik sig noget af en forskrækkelse, da han onsdag var ude på en træningstur med sit hold.

For her endte han i grøften efter at være blevet påkørt af en bil, da han var ude for at træne på Hellehøjvej nær Bjergby. Det skriver Nordjyske.

I situationen ville den 17-årige cykelrytter overhale en holdkammerat, men midt i den kom bilisten kørende bagfra og kørte rytteren af kørebanen – noget der ifølge klubben 'uden tvivl' var en bevidst påkørsel, da der var rigeligt med plads på vejen.

Den 17-årige var afsted med sit norske hold Sandnes Sykleklubb, der overfor B.T. bekræfter, at påkørslen fandt sted. Klubben fortæller, at bilisten opførte sig særdeles aggressivt overfor gruppen af cykelryttere, der efterfølgende var chokerede.

For i stedet for at undskylde, var bilisten vred, og han råbte af holdet, fordi han mente, cykelrytterne fyldte for meget.

Klubben fortæller, at den 17-årige ikke er kommet alvorligt til skade, men både han og holdkammeraterne har selvsagt fået et chok.

»Han har det efter forholdene godt. Han er noget blodig og forslået, men han er konkurrencerytter,« fortæller Fred Anton Langhelle, der er far til den 17-årige, til B.T.

Han er ikke selv i Danmark men har fået fortalt, hvordan bilisten nærmest slog ud efter rytterne, der er mellem 14 og 17 år, og som måtte 'springe væk' i situationen, fortæller han.

»Det er også vigtigt at sige, de føler sig godt modtaget og velkomne i Danmark. Dette var en undtagelse. Politiet håndterer sagen, og det materielle bliver en forsikringssag,« siger han i forhold til sønnens cykel, der er ødelagt, og det samme gælder hans cykeludstyr.

»Jeg håber, deres videre ophold bliver godt, selvom det kommer til at tage tid mentalt at komme over det – for både ham og kammeraterne,« siger Fred Anton Langhelle, der tilføjer, at bilisten tydeligvis 'havde en dårlig dag', og at klubben ellers har oplevet en stor gæstfrihed i det danske.

Han fortæller, at klubbens træner May Britt Våland har været en god støtte for rytterne, og hun har været god til at få talt med de unge efter episoden.

Sandnes Sykleklubb er i Danmark for at deltage i '3 dage i Nord', og det er afslutningen på tre ugers træningssamling i Belgien, Holland og så Danmark.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra politiet, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Overfor Nordjyske bekræfter Nordjyllands Politi, at der er kommet en anmeldelse, og at bilisten efterfølgende er blevet sigtet for at køre fra et færdselsuheld.