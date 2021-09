Michael Valgren leverede en pragtpræstation, da han søndag efter et vanvittigt løb vandt en bronzemedalje ved VM i cykling.

Foran skærmen fulgte Valgrens nuværende sportsdirektør for EF Education - Nippo, Matti Breschel, nøje med.

»Jeg synes, at det var så flot. Jeg sad bare og krydsede fingre for, at han kunne gå på podiet. Det gjorde han, og det var bare et bevis på, at han har det niveau, der skal til. Jeg er meget glad for, at han har fundet det niveau, hvor han hører hjemme,« siger Matti Breschel til B.T.

Og ifølge Breschel er det ikke en hvilken som helst hylde, som Valgrens niveau skal placeres på.

Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Foto: KENZO TRIBOUILLARD

»Han er for helvede – undskyld jeg bander – en af verdens bedste cykelryttere, og det har han vist før,« siger han.

Sportsdirektøren er specielt begejstret over måden, hvorpå Valgren formåede at køre bronzemedaljen i hus på.

»Det er virkelig godt at se Valgren beskytte sig selv. Hele vejen i gennem var han cool og havde is i maven. Det er den rette måde at køre mesterskaber på som VM og omgangsløb. Det var godt læst af Valgren,« siger han.

Og den måde at køre på siger en hel del om den danske medaljetager, fortæller Breschel.

Foto: Keld Navntoft Vis mere Foto: Keld Navntoft

»Michael Valgren er en rendyrket vinder, og det er derfor, at han sidder på cyklen hver dag.«

Bronzemedaljevinderen Valgren har ikke altid haft en så ligetil karriere. Hvis vi blot går få uger tilbage, havde Valgren ikke vundet det store, indtil han i september var ustyrlig og vandt to løb i Italien.

Før de to løb skulle man helt tilbage til 2018 for at finde Valgrens seneste sejr, og det har i flere år sendt en hel del kritik mod den danske cykelrytter.

»Det er pissesvært at få de tæsk. Det går ud over psyken, og der er en begrænsning for, hvor mange hug du kan få i sådan en karriere. Det er nu, at han skulle finde de her præstationer frem. Pludselig bliver han 30 år, så går der nogle år, og så er karrieren næsten slut. Det er nu eller aldrig,« siger Matti Breschel.

Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Foto: JULIEN WARNAND

3. oktober skal Valgren forsøge at komme først over målstregen i løbet Paris-Roubaix, når han træder i EF Education-dragten. Og med en dugfrisk bronzemedalje i benene har Breschel store forhåbninger om Valgrens chancer.

»At vinde bronze er et springbræt til at komme tilbage og vinde de cykelløb, som han går drømmer om. For eksempel Flandern Rundt, og nu skal han køre Paris-Roubaix,« siger han.

Da Matti Breschel selv var aktiv rytter, vandt han også en medalje til VM i 2010. Dengang blev det til sølv. Med Breschels egne VM-oplevelser i betragtning er han ikke i tvivl, om at Valgren bliver glad for medaljen.

»Han skal ikke være skuffet over bronze. Det tror jeg uden tvivl heller ikke, at han er. Han har kæmpet benhårdt for at komme så langt.«

VM i cykling blev i år afholdt ved Flandern i Belgien. Franske Julian Alaphilippe genvandt guldet, efter han kørte alene over stregen.