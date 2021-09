Lars Munks eneste møde med Chris Anker Sørensen blev kort. Og det fandt sted bare dagen inden, at den populære ekscykelrytter og tv-kommentator i sidste uge omkom i en trafikulykke.

»Jeg havde håbet på at snakke endnu mere med ham. Så det er meget mærkeligt,« siger Lars Munk.

Han er lørdag mødt op ved Chris Anker Sørensens barndomsklub, Hammel Cykle Klub, for at deltage i et mindeløb for den tidligere cykelrytter.

Her fortæller motionsrytteren, at det stadig ikke helt er gået op for ham, at han så og talte med Chris Anker Sørensen dagen inden, han mistede livet på tragisk vis i Belgien.

Lars Munk Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Lars Munk Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard

Mødet fandt sted forrige fredag i forbindelse med et cykelløb i Vejle. Her var Lars Munk sammen med sit cykelhold mødt op, da den tidligere professionelle cykelrytter kom over til dem.

De var alle iklædt vintage-cykeltøj og -udstyr, og det var Chris Anker Sørensen også meget interesseret i, så det endte med, at han lånte en cykel og en trøje.

»Det er uvirkeligt. Jeg ved ikke helt, om jeg har forstået det endnu. Det var første gang, jeg mødte ham. Han var super flink, behagelig, vellidt og sympatisk,« fortæller Lars Munk til B.T.

Interviewet må stoppe, da formand i Hammel Cykle Klub, Lars Toft Petersen, går på talerstolen. Vi skal holde et minuts stilhed til ære for Chris Anker Sørensen, og alle de fremmødte bliver bedt om at tænke på ham i det minuts stilhed.

Det er dejligt, at kunne sende sådan en hilsen til Chris Anker i fællesskab og være sammen om det. Det er også rart at kunne få lov at mindes en stor cykelrytter. Lars Munk

Der bliver klappet efter minuttet er gået, og interviewet kan starte op igen.

»I mit minuts stilhed tænkte jeg på alle de store cykeloplevelser, Chris Anker har givet, og det store mennesker han var i forhold til at ofre sig for andre på cyklen. Han var en slider,« siger Lars Munk.

Det betyder meget for ham, at et arrangement på den måde kan samle folk, og det blev tydeliggjort, da de mange cyklister tog hjelmen af under minuttet i stilhed.

»Det er dejligt, at kunne sende sådan en hilsen til Chris Anker i fællesskab og være sammen om det. Det er også rart at kunne få lov at mindes en stor cykelrytter.«

Chris Anker Sørensen mistede livet forrige lørdag, da han var ude på en træningstur i forbindelse med sit arbejde som TV 2-kommentator ved VM i Belgien.

Her forsøgte han at krydse en vej under sin cykeltur, hvorefter han blev ramt af en varevogn.

Han døde efterfølgende af sine kvæstelser.

Chris Anker Sørensen blev 37 å og efterlader sig en kone og to børn.