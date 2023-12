»Så længe jeg ved, at jeg har rent mel i posen, så kan folk sige og antage, det de vil.«

Jonas Vingegaard tænker sig om, da snakken falder på den dopingmistanke, der svævede over ham under Tour de France.

For da den danske superstjerne leverede historiens måske bedste enkeltstart, begynder skeptikere at stille spørgsmål ved den dobbelte Tour-vinders præstationer.

Mistanken tog han ikke så tungt, forklarer han. Men på et tidspunkt blev det ubehageligt.

Jonas Vingegaard sammen med kæresten Trine Marie Hansen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jonas Vingegaard sammen med kæresten Trine Marie Hansen. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har det fint med, at folk spørger mig, om jeg tager noget og så giver mig chancen for at forklare mig og accepterer mit svar,« forklarer Jonas Vingegaard.

Og det var, hvad der skete.

I dagevis haglede spørgsmålene ned over den forsvarende Tour-vinder, da han blev bedt om at forholde sig til den mistanke, der uundgåeligt hænger på klodens mest dominerende cykelstjerne.

Men på et pressemøde dukkede et særligt spørgsmål op. Det var her, den danske cykelstjerne følte sig utilpas. Han blev nærmest afhørt.

»Det bliver ubehageligt, når folk bare antager, at man tager noget. Og det følte jeg på et tidspunkt,« siger Jonas Vingegaard.

»Der gik det fra det ene, hvor folk spurgte, om jeg havde taget noget, til at man antog, at jeg gjorde det. Så skulle jeg redegøre for, hvor mange gange jeg blev testet.«

Det specifikke spørgsmål omhandlede, hvor mange gange verdensstjernen var blevet testet under de tre træningslejre, han var på i løbet af foråret.

»Dér bliver det knap så fedt. Lidt mere ubehageligt, at folk bare antager det, og så skal jeg sidde og redegøre for, hvor mange gange, jeg blev testet i februar.«

»For mig svarer det til at svare på, hvor mange gange, man har været på toilet 5. februar. Det er der ikke nogen, der kan huske. Og jeg måtte jo også svare, at det vidste jeg ikke,« siger Jumbo-Visma-kaptajnen.

»Jeg ved bare, at jeg bliver testet, og jeg ved, at jeg ikke tager noget. Men der blev det ubehageligt.«

En af de, Jonas Vingegaard sparer allermest med omkring sin karriere, er hustru Trine Marie Hansen.

Og skepsissen omkring hendes ægtemand til Tour de France kom langtfra bag på hende.

Tværtimod.

»Det kan godt være, at det er ubehageligt, men det er også forventeligt. Det er klart, at der er en skepsis omkring sporten, når den har den historie,« siger Trine Marie Hansen, der også er manager og tager sig af det meste – hvis ikke alt – omkring Jonas Vingegaards karriere.

Faktisk kommer hun også med en opfordring til antidoping-myndighederne.

»Vi synes, antidoping skal overveje at gemme de her blodprøver i mange, mange år. For så kan de altid gå tilbage og se, at der ikke er noget at komme efter. For det er der ikke.«