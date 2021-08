Cykelrytteren Magnus Cort har netop vundet sjette etape af Vuelta a España.

Danskeren sejrede efter en hel dag i udbrud. Han kørte alene væk med cirka 700 meter til mål. Det lykkedes akkurat at holde verdensstjernen Primoz Roglic på afstand. Han blev nummer to.

Torsdagens etape sluttede på toppen af en bakke, og det lignede en overgang, at Magnus Cort ville blive hentet, men danskeren havde heldigvis diamanter i benene.

Det må siges at være en imponerende bedrift at holde alle stjernerne bag sig. Især, hvis du tænker på, at han havde siddet ude foran i varmen hele dagen.

Og EF Education-rytteren var meget glad for, at han fik vist sine egenskaber frem.

»Jeg er helt klart bedst i sprinterafslutninger, så det var dejligt at vise, at jeg også kan begå mig i andre terræner,« lød det i interviewet efter etapen.

Cykeleksperten Rolf Sørensen har da også kun rosende ord tilovers for danskeren.

»Det er verdensklasse, det han laver i dag. Der er ingen tvivl om, at han har vundet mange store løb, men det her er den største rent præstationsmæssigt,« siger han ifølge TV 2 Sport.

Det er ikke første gang, at Magnus Cort stikker snuden frem i en af de største etapeløb.

Han vandt således 15. etape af Tour de France tilbage i 2018.