De lever et stjerneliv som kun ganske få.

Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan. Langtfra endda.

For selv om den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang og familien lige nu bor i det stenrige Monaco, kan det meget vel se anderledes ud i løbet af de kommende år.

Ifølge den 37-årige danskers hustru, Loulou Fuglsang, der er født i Luxembourg, kan det nemlig sagtens være, at hele familien flytter til enten hendes eller ægtemandens hjemland, når Israel–Premier Tech-rytteren stopper karrieren.

Tre gange Fuglsang: Loulou, Jamie og Jakob. Siden da er familien forøget med lille Amber. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Tre gange Fuglsang: Loulou, Jamie og Jakob. Siden da er familien forøget med lille Amber. Foto: Simon Baungård Thomsen

»Vores fremtid er åben, men lige nu er planen, at vi gerne vil fortsætte med at bo i Monaco efter Jakobs karriere. Det har været vores hjem de sidste syv år,« siger Loulou Fuglsang til B.T. og tilføjer:

»Vi kan sagtens se os selv bo i Danmark eller Luxembourg. Det afhænger dog af Jakobs karriere, og hvad han skal, når han er færdig med at cykle.«

Beslutningen er derfor ikke truffet endnu, understreger hun. For i øjeblikket er livet i fyrstedømmet dét, der passer familien bedst.

»Fokusset er ikke på det lige nu, men når han er færdig med at cykle, så kan det da godt ske,« forklarer Loulou Fuglsang, inden hun fortsætter:

»Men så længe, det går godt her, så bliver vi her nok et stykke tid. Jamie (parrets femårige datter, red.) går i skole her, vi har vores venner og sociale liv her, og så har vi nogle forskellige projekter i gang.«

Inden Fuglsang-familien begynder at spekulere på fremtidsplanerne, skal de dog i første omgang have gjort rent i hjemmet efter en chokerende episode tidligere på ugen.

Her blev det meste af familiens hjem nemlig dækket af sort støv efter en eksplosion i køkkenet, som gjorde familiens hjem ubeboeligt.

Jakob og Loulou Fuglsang har sammen to børn – femårige Jamie og lille Amber, der kom til verden for blot halvanden måned siden.

Danskeren har kontrakt med Israel–Premier Tech indtil udgangen af 2024.