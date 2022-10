Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De havde planlagt den helt store fejring på deres bryllupsdag, men et chokerende syn i hjemmet ændrede alt.

For da den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang mandag morgen kom hjem efter en træningstur, tog han straks telefonen og ringede til sin hustru, Loulou.

»Han sagde: 'Øhh … vi har en situation herhjemme, men nu skal du ikke begynde at flippe ud, for det skal nok ordne sig',« fortæller Loulou Fuglsang til B.T.

Årsagen til det dramatiske opkald er, at den 37-årige danske cykelrytters hjem i Monaco på få minutter blev forvandlet til et sort mareridt. Det kan du se et eksempel på længere nede i artiklen.

Tre gange Fuglsang: Loulou, Jamie og Jakob. Siden da er familien forøget med lille Amber. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Tre gange Fuglsang: Loulou, Jamie og Jakob. Siden da er familien forøget med lille Amber. Foto: Simon Baungård Thomsen

For om morgenen, mens alle i husstanden var ude, eksploderede en oplader i en stikkontakt pludselig i familiens køkken, hvorefter det sorte støv lagde sig overalt i det meste af huset.

»Jakob var ude at cykle, jeg var nede at træne, Jamie (parrets ældste datter, red.) var i skole, og vores nyfødte datter, Amber, var ude med vores barnepige, og da hun kom hjem, syntes hun, det lugtede lidt underligt. Og så var hele stuen bare kulsort,« forklarer Loulou Fuglsang.

Kort efter kom Israel–Premier Tech-rytteren hjem til synet og ringede med det samme til sin bedre halvdel.

»Jeg tænkte, hvad kan det være, og jeg tog selvfølgelig direkte hjem. Jeg var chokeret, da jeg så, hvad der var sket, og det er ikke ligefrem tidspunktet, at sådan noget skal ske, mens vi har to små børn, der skal passes og i skole, samtidig med at vi lige har fået en ny hund,« siger hun og tilføjer:

»Men ting sker, og man kan ikke gøre noget ved det. Jeg er bare glad for, at der ikke skete os noget. Vi prøver at se positivt på det hele ved at huske på, at ingen af os kom til skade.«

Hele familiens stue og det meste af køkkenet er efter eksplosionen så tildækket af sort støv, at der nu venter et stort oprydningsarbejde for familien.

»Heldigvis var dørene til børnenes værelser og vores soveværelse lukket, så de rum er ikke blevet ramt. Men hele stuen og køkkenet kan vi ikke opholde os i på grund af det sorte støv. Det er umuligt. Vores hjem er ubeboeligt lige nu,« lyder det videre fra Loulou Fuglsang.

Derfor har hele familien da også søgt husly hos gode venner i fyrstedømmet.

En oplader eksploderede i Fuglsang-familiens køkken. Foto: Privatfoto. Vis mere En oplader eksploderede i Fuglsang-familiens køkken. Foto: Privatfoto.

»Vi venter på et rengøringsfirma, der skal ordne det hele. Så vi er flyttet hjem hos nogle venner i de her dage, men vi har fået at vide, at det hele vil blive ordnet ret hurtigt, for her i Monaco er de vant til den slags sager.«

Jeg kan se, det skete på jeres bryllupsdag?

»Ja, det er rigtigt. Vi er i gang med det syvende år af vores ægteskab, og de siger jo, at det syvende år er det sværeste. Indtil videre har vi ikke haft andre problemer, men det er da helt klart den værste bryllupsdag nogensinde.«

Det lagde vel lidt en dæmper på det hele?

»Ja, det må man sige. Jakob og jeg skulle have været ude at spise sammen alene, for det havde vi brug for, eftersom vi ikke har set hinanden ret meget den seneste tid.«

Det var i 2015, at parret blev gift efter flere års forhold. I 2017 fik parret datteren Jamie, og for blot halvanden måned siden blev Jakob og Loulou Fuglsang forældre til lille Amber.