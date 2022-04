Danske cykelfans måtte gnide sig i øjnene og kigge en ekstra gang, da de sad og fulgte med i Flèche Wallonne.

Men desværre så de det samme, som inden de gned sig, da Jonas Vingegaard allerede blev sat af feltet med 37 kilometer til mål.

Jumbo-Visma-rytteren var ellers blandt løbets topfavoritter, men måtte give op, allerede inden de øvrige stjerner havde sat maskinen i gang.

Og nedturen virkede som en fed torn i øjet på Vingegaard i det interne hierarki på det stjernespækkede hold frem mod Tour de France, hvor Vingegaard endte på andenpladsen i fjor.

Jonas Vingegaard endte på en samlet andenplads i Tirreno-Adriatico, men måtte udgå af Flèche Wallonne. Foto: TIM DE WAELE Vis mere Jonas Vingegaard endte på en samlet andenplads i Tirreno-Adriatico, men måtte udgå af Flèche Wallonne. Foto: TIM DE WAELE

»Jeg tror, at det har været et langt forår. Han var syg i januar og måtte arbejde meget hårdt og være fokuseret for at komme i form. I onsdags havde han det ikke godt,« siger sportsdirektør hos Jumbo-Visma Merijn Zeeman til B.T.

»Måske er han ved at blive syg, selvom han ikke er det endnu (torsdag aften, red.). Men han føler sig ikke 100 procent frisk.«

I kølvandet på løbet lød det fra Vingegaards hollandske storhold, at danskeren »ofte har en dårlig dag i endagsløbene«.

Den udmelding er umiddelbart svær at få til at give mening, når Jumbo-Viisma alligevel vælger at satse på den talentfulde dansker i løb som Flèche-Wallonne og Liège-Bastogne-Liège – og endnu mere efter stjernen Primoz Roglics afbud til løbene.

»Jonas er ikke en specialist, men han kan virkelig gøre det godt i denne her slags løb,« mener Merijn Zeeman.

»Men han er lidt op og ned i endagsløb. Det er hans historie indtil nu. Sidste år var han god i Liège i prefinalen. Men hans præstationer er ikke lige så stabile som i etapeløb.«

Selvom Jonas Vingegaard vandt endagsforestillingen Drôme Classic for knap to måneder siden, har der desværre været et mønster i, at han kæmper på de første dage i et løb.

Det så vi blandt andet i det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico i marts, hvor han skuffede i den indledende enkeltstart.

Til gengæld fik han motoren godt i gang på de efterfølgende etaper og endte på en samlet andenplads.

»Da der var gået tre dage, blev han bare bedre dag efter dag. Men ja, han mangler noget stabilitet. Han er ikke 100 procent skarp på, hvordan han skal forberede sig til endagsløb og være god hver gang,« siger Merijn Zeeman om den danske stjerne.

»Hvis man vil være god i endagsløb, skal man stole på sig selv i forhold til at træne godt og tro på, at man kan være god på dagen. Det arbejder vi på og forsøger at lære af.«

»Endagsløb er ikke for de samme typer, som er gode i den tredje uge i en grand tour. Nogle ryttere rammer sindssyge tal i et endagsløb, men kan ikke restituere som Jonas. Vi skal finde ud af, om han kan ramme de samme tal på en dag. Men hans kvaliteter ligger umiddelbart i at holde styrken over flere dage. Han restituerer rigtig godt og forbedrer sig nogle gang i etapeløb.«

Jonas Vingegaard kunne knap tro sine egne øjne, da han blev nummer to i Tour de France 2021. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Jonas Vingegaard kunne knap tro sine egne øjne, da han blev nummer to i Tour de France 2021. Foto: STEPHANE MAHE

Med danske briller sidder man dog med frygt i kroppen efter Vingegaards nedsmeltning i Den wallonske pil.

For disse måneder er altafgørende for hierarkiet hos Jumbo-Visma til Tour de France, hvor Jonas Vingegaard og Primoz Roglic bliver holdets spydspidser i jagten på den samlede sejr, når løbet starter i København.

Men danskerens dårlige dag i Flèche Wallonne ligner en alvorlig rids i lakken i det interne kapløb – især fordi superstjernen Roglic havde meldt afbud med en skade.

»Jonas var bedre end Primoz Roglic i Baskerlandet Rundt. Men det er ikke sådan, vi arbejder. Vi har en plan, vi skal slå Pogacar til Touren, og det vil vi gøre med to kaptajner for at gøre det så svært for ham som muligt,« siger Merijn Zeeman og fortsætter en smule kryptisk.

»De er på samme linje, men de kommende uger forbereder vi os, og det afgør forskellen mellem dem. Vi vil gøre det bedste for holdet og starter ultimativt med to kaptajner i Touren. Men vi tager også ansvar, hvis ikke præstationerne er optimale.«

Samtidig nuancerer sportsdirektøren også Jonas Vingegaards nedtur.

»Jonas har taget et skridt, for han har haft sit bedste forår. Han vandt et løb i Frankrig, blev nummer to i Tirreno-Adriatico og var god i Baskerlandet Rundt, som er hårde løb. Det giver os meget selvtillid, på trods af en ikke-optimal forberedelse på grund af sygdom i januar. Vi har tiltro til, at han gør det rigtig godt til Touren.«

Søndag står den på forårets sidste store endagsløb, Liège-Bastogne-Liège, hvor Jonas Vingegaard skulle have været den ubestridte kaptajn efter Primoz Roglics afbud.

I mellemtiden er superstjernen Wout van Aert også blevet en del af startlisten, og det – kombineret med Vingegaards tvivlsomme forfatning – ændrer danskerens udgangspunkt frem mod løbet.

»Normalt ville Jonas være kaptajn, men det afhænger af, hvordan han har det de kommende dage. Er energien helt tilbage, bliver han en af kaptajnerne. Ellers skal han hjælpe Wout og Tiesj (Benoot, red.),« siger Merijn Zeeman.

Han tror fuldt og fast på, at Jonas Vingegaard går gode tider i møde i endagsløbene.

»Jeg tror, han har en flot fremtid i Ardenner-klassikerne. Især Liège.«

