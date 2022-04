Den 41-årige Alejandro Valverde var tæt på at vinde Flèche Wallonne for sjette gang, da outsideren Dylan Teuns sled sig først over målstregen i det prestigefyldte cykelløb.

Dagen bød på en stor nedtur for Jonas Vingegaard, der kan koste dyrt i den interne kamp mod Primoz Roglic om kaptajnrollen ved Tour de France til sommer.

Søren Kragh leverede et angreb, som kun han kender opskriften på, og så blev en uventet arbejdshest dagens dansker.

Her får du B.T.s dom fra Flèche Wallonne.





På trods af 10 danske navne på startlisten blev det igen en skuffende dag for vores landsmænd.

Derfor er det på sin plads at hædre en unsung hero her – en mand, der altid ofrer sig for sine holdkammerater og nyder en tilværelse i skyggen, mens de største profiler soler sig i blitzer og mediernes søgelys.

For sjældent har Christopher Juul-Jensen kørt sine egne chancer i et cykelløb, men onsdag var han en del af dagens store udbrud, hvor han sled sammen med resten af sine udbrudskompagnoner – uden at det gav cykelpote.

Søren Kragh Andersen havde også et af sine klassiske dræberstød i de døende kilometer. Det var på vippen til at sikre ham titlen som dagens dansker, da han var lige ved at snyde resten af favoritterne. Desværre blev 'Rullekraghen' hentet.

Christopher Juul-Jensen er så meget en rytter af skyggen, at vi ikke har et billede af ham iført BikeExchanges nye trøje. Men han fortjener en hyldest! Arkivfoto. Foto: JENNIFER LORENZINI





Mange havde nok anset Jonas Vingegaard som favorit til titlen som dagens dansker, inden Flèche Wallonne gik i gang.

I stedet for blev det en helt anden fortælling for den danske stjerne, vi har så store forventninger til. Det blev en gedigen skuffelse.

Allerede med lidt over 60 kilometer tilbage af løbet sad den unge Jumbo-Visma-rytter langt tilbage i feltet og et stykke efter de øvrige favoritter. Han lignede langtfra lignede en mand i hopla, og den kedelige nyhed blev bekræftet cirka 25 kilometer senere.

Jonas Vingegaard blev sat med cirka 37 kilometer til mål, inden det på nogen måde nåede at blive sjovt. Han endte endda med at udgå. Ifølge vores oplysninger havde han bare en off-day. Men sikkert er det, at den 26-årige dansker led en ubarmhjertig skæbne. Han er uden tvivl voldsomt skuffet, og dagen udviklede sig til et mareridt.

Vi dvæler lige ved Jonas Vingegaard i et øjeblik. For umiddelbart så det ud til, at danskeren spildte en gigantisk chance for at vise sig frem, da han Flèche Wallone udviklede sig til en nedtur.

Tidligere har hans arbejdsgiver Jumbo-Visma tilkendegivet, at Vingegaard er sidestillet med stjernen Primoz Roglic i foråret og til Tour de France i forhold til sin kaptajnrolle, men alligevel lader det til, at sloveneren er en tand over norvestjyden i holdets interne hierarki.

Derfor SKAL Jonas Vingegaard gribe en dag som onsdag i Flèche Wallonne, hvor han var eneherskende kaptajn på Jumbo-Visma grundet Roglics fravær. Men det gjorde det danske Tour-håb langtfra.

Umiddelbart får han chancen som ubestridt kaptajn igen på søndag til Liège-Bastogne-Liège, men mon ikke han sidder og ærgrer sig gevaldigt i dag. I yderste tilfælde kan det betyde, at danskeren allerede nu må vinke farvel til de gule Tour de France-drømme.

Det her må ikke ske igen. Om Jumbo-Visma så skal pakke Jonas Vingegaard ind og fryse ham ned mellem løbene, så han ikke tilrager sig sygdom og andet skidt.

Jonas Vingegaard (tv.) har indtil videre haft en flot sæson, hvor han blandt andet blev nummer to i Tirreno-Adriatico. Men onsdag led formkurven et knæk. Foto: ROBERTO BETTINI

Søren Kragh Andersen ligner en mand, der nærmer sig sin seriøse topform.

Med fem kilometer til mål blev 'Rullekraghen' skudt af som en raket i Flèche Wallonne, da han viste, at han rent faktisk havde seriøse ambitioner om at vinde det her løb.

DSM-rytteren fra Strib lavede en såkaldt 'Kragh-Classic,' da han udnyttede et øjebliks opmærksomhed til at køre væk fra feltet – præcis som han gjorde et under sine to Tour de France-sejre i 2020, hvor han dog vandt etaperne.

Vi håber, at du så danskerens sensationelle angreb – for feltet så det i hvert fald ikke, før den 27-årige dansker var væk.

1. Dylan Teuns – Bahrain-Victorious 4.42.12''

2. Alejandro Valverde – Movistar Team +0.02''

3. Aleksandr Vlasov – Bora-hansgrohe ''

4. Julian Alaphilippe – Quick-Step Alpha Vinyl +0.05''

5. Daniel Martinez – Ineos Grenadier +0.07''

6. Michael Woods – Israel-Premier Tech ''

7. Ruben Guerreiro – EF Education EasyPost ''

8. Rudy Molard – Groupama-FDJ ''

9. Warren Barguil – Team Arkéa Samsic ''

10. Alexis Vuillermoz – TotalEnergies ''