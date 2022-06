Lyt til artiklen

Den danske cykelprofil Cecilie Uttrup Ludwig har fundet kærligheden.

Det afslører hun i et opslag på sin Instagram-profil.

'Samler på glade minder med dig,' skriver hun i teksten.

Og Ludwig lader til at have fundet kærligheden i et velkendt miljø. For på opslaget har hun tagget den australske cykelrytter Miles Scotson, der til daglig kører for det franske hold Groupama–FDJ.

Selv kører danskeren for franske FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope.

Og lykønskningerne vælter da også ind i kommentarfeltet til det glade par.

'Det er officielt, tillykke!,' er der en, der skriver. Og i en anden kommentar, som Scotson har liket, giver en bruger et bud på, hvordan fremtiden kan se ud for Scotson i Danmark:

'Hvis du spiller dine kort rigtigt, kan du blive den mandlige version af Prinsesse Mary,' skriver brugeren med et smil. Scotson kvitterer da også selv på opslaget med et hjerte til sin danske udkårne.

Uttrup Ludwig drømmer denne sommer om et stort resultat i kvindernes Tour de France, der køres i slutningen af juli over otte etaper. En opgradering fra tidligere år. Og en opgradering, som den danske cykelprofil jublede over sidste år.

»Når folk spørger mig om, hvad jeg laver, og jeg svarer, at jeg cykler, så spørger de som regel ind til, om jeg kører Tour de France. Og nu kan jeg svare ja! Folk forstår Tour de France, den gule trøje, bjergene og så videre. Det er en ret stor dag for kvindecykling,« sagde hun til B.T.

Hun har kørt for FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope siden 2020.