Et voldsomt styrt tvang den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome til at melde afbud til sommerens udgave af den franske rundtur.

Men selv om han er ved at være klar til comeback, er det ikke sikkert, at han er en del af feltet i 2020-udgaven.

Det siger den britiske cykelstjerne, efter at ruten tirsdag blev offentliggjort.

»Det er umuligt at sige. Intet er besluttet endnu,« siger han ifølge AFP.'

Chris Froome kaldte næste års rute for 'den hårdeste i seks år,' men han ville altså på ingen måde love, at han deltager.

»Bare at være med til den første etape næste år, ville være fantastisk for mig. At vinde vil være noget helt andet. At vinde efter de skader, jeg har haft, ville være fantastisk. Men bare det at være tilbage på cyklen til det øjeblik (Tour-start, red.) ville være en stor sejr,« sagde Chris Froome til CyclingNews.

Team Ineos-stjernen styrtede voldsomt forud for en enkeltstart i etapeløbet Critérium du Dauphiné, og det betød først en pause fra sporten og derefter genoptræning.

Chris Froome ville under en træningstur pudse næse. Da han tog hånden af styret, ramte et kraftigt vindstød. Det tog fat i britens forhjul og slyngede ham ind i en mur, på et tidspunkt hvor han kørte 54 kilometer i timen.

Froome mistede bevidstheden, og han pådrog sig adskillige brud på kroppen. Han havde brud på lårbenet, albuen, hoften, flere ribben og nakken. Derudover havde han indre skader. Men han overvejede på intet tidspunkt at stoppe karrieren. Det slog han fast tirsdag.

Her fortalte Chris Froome, at han bliver bedre og bedre for hver uge, der går, og at tingene går som forventet. Håbet er, at han kan begynde at køre løb igen tidligt i sæsonen efter nytår.

Men om han stiller op til Tour de France, må tiden vise. Beslutningen bliver formentlig først taget få uger inden løbet starter. Det skyldes, at der venter endnu en operation - dog en mindre, end dem han har været igennem indtil nu, men udfaldet kommer stadig til at være afgørende.

»Der er stadig meget arbejde, der venter mig. Jeg skal have fjernet en plade fra hoften og en hel masse skruer. Forhåbentlig går tingene endnu bedre, når de ting er blevet fjernet. Fremadrettet tager jeg, hvad jeg kan få, og forhåbentlig kommer jeg tilbage til, hvor jeg var før,« siger Chris Froome.