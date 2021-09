Chris Anker Sørensen afgik ved døden efter en forfærdelig ulykke lørdag 18. september.

Udover at det er en fuldkommen tragisk situation, er den også meget specielt, fordi Chris Anker Sørensen har en bog undervejs, som han i fællesskab med Dennis Ritter har arbejdet på før ulykken. Den bog blev færdigskrevet, inden den tragiske hændelse endte Chris Anker Sørensens liv alt for tidligt.

B.T. har været i kontakt med forlaget Lindhardt og Ringhof, der står bag bogen. Forlaget fortæller, at bogen stadig vil blive udgivet til trods for ulykken, og at udgivelsen er i overensstemmelse med Chris Anker Sørensens families ønsker.

Men det bliver ikke en helt almindelig udgivelse af Dennis Ritters og Chris Anker Sørensens fælles bog 'Verdens 100 bedste cykelryttere 2021'. Forlaget oplyser, at bogen vil indeholde mindeord om Chris Anker Sørensen, skrevet af Dennis Ritter.

'Verdens 100 bedste cykelryttere' er en årbog, der for første gang udkom i 2020. Dengang var det også Dennis Ritter og Chris Anker Sørensen, der i samarbejde skrev bogen.

Dette års version af bogen står til at blive udgivet 28. oktober. I bogen giver ekspertduoen deres bud på de 100 bedste ryttere på nuværende tidspunkt i små portrætter af udvalgte cykelstjerner.

Tv-eksperten Dennis Ritter lærte Chris Anker Sørensen at kende i 2009. Han er selvfølgelig dybt berørt efter dødsfaldet. Det skriver han på de sociale medier. På Facebook fortalte Dennis Ritter i forbindelse med Chris Anker Sørensens død, at netop deres fællesskab om bogen startede et unikt forhold.

»Du kom ind i mit liv for alvor i 2009, da vi skrev bog sammen. Og jeg har ikke haft én stund, én samtale med dig, som jeg ikke har nydt. Jeg kan ikke overskue eller forstå, at vi aldrig skal tale sammen igen. Sov sødt, Chris. Tak for alt.«

I 2009 skrev Dennis Ritter og Chris Anker Sørensen deres første bog sammen ved navn 'Debutantens dagbog', der var historier om Tour de France. Nu bliver 2021-udgaven af 'Verdens 100 bedste cykelryttere' deres sidste fælles værk.

Chris Anker Sørensen stoppede sin aktive cykelkarriere i 2018. Allerede i 2017 havde den tidligere cykelrytter kommentatoropgaver for TV 2, hvor han efterfølgende fortsatte.

Han døde i en alder af 37 år, efter han blev ramt af en varevogn på en cykeltur i Belgien. Danskeren var ude at cykle på den VM-rute, der skal køres på til VM. Chris Anker Sørensen efterlader sig en kone og to børn.