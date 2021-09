Først røg den ene dansker, så røg den anden.

Det så længe ud til at skulle blive en sort dansk VM-dag, men Michael Valgren ville det anderledes og sikrede Danmark en forrygende flot bronzemedalje ved VM i landevejscykling.

Ingen kunne dog følge med den forsvarende verdensmester Julian Alaphilippe, der på imponerende vis kørte alene over stregen i belgiske Leuven og genvandt guldet, mens Dylan van Baarle snuppede sølvet foran Valgren.

De øvrige danskere havde hverken heldet eller de gode ben på de belgiske landeveje, hvor flere måtte udgå tidligt efter styrt. Her er B.T.s VM-dom:

Han har vist forrygende form op mod VM, og spørgsmålet var, om diamanterne stadig sad i benene på den formstærke dansker. Det gjorde de!

Vilde, vilde Valgren har ellers haft et par svære år, hvor det på ingen måde har spillet for thyboen. Men hold nu op, hvor har han bare timet formen i år. Danskeren var med i den absolutte afslutning i et løb, der var både kaotisk, spændende og afsindigt hårdt. Ikke mange havde spået en VM-medalje til Valgren for bare få måneder siden, og det gør kun søndagens præstation endnu flottere. Chapeu, Valle!

Foto: YVES HERMAN Vis mere Foto: YVES HERMAN

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Åh, Magnus Cort.

Med et enestående Vuelta a España-hattrick var bornholmeren udråbt af flere som en af de helt store favoritter til VM i Belgien. Men Cort så ud til at brænde sig selv af alt for tidligt i løbet, da han fulgte Remco Evenepoels første forsøg på et vanvidstogt med mere end 200 kilometer til mål. Derfra var han nærmest usynlig og blev næsten symbolet på Danmarks fejlslagne taktik – som du kan læse mere om længere nede i dommen.

Magnus Cort havde desværre ikke så meget at løfte armene for søndag i Belgien. Foto: Manuel Bruque Vis mere Magnus Cort havde desværre ikke så meget at løfte armene for søndag i Belgien. Foto: Manuel Bruque

Det må være tæt på at være historiens mest uheldige styrt.

Allerede kort inden i løbet fik Mads Pedersen godt og grundigt svækket sine chancer til VM, da han røg i asfalten. Da han vendte sig om for at signalere, at han havde brug for assistance, styrtede en italiener LIGE foran ham. Inden han havde set sig om, røg Mads Pedersen selv af sin cykel, inden han senere styrtede igen og var så langt bagud, at han udgik. Nu skriver vi det, som vi og han garanteret tænker: en lortedag.

Argh, painful one as a moment of inattention with the Italians sees Trentin, Ballerini and former world champ Mads Pedersen hit the deck hard!



Tune in now via @SBSOnDemand to watch all the action!



Watch here: https://t.co/7bdC7rDsRN#sbscycling #couchpeloton #Flanders2021 pic.twitter.com/Z7MwoyNspZ — CyclingCentral (@CyclingCentral) September 26, 2021

Uovervindelige Alaphilippe

Han er karismatisk, fandenivoldsk og helt sin egen. Og så han er et absolut monster på en cykel. Julian Alaphilippe prøvede at vrisse de andre favoritter af sig flere gange, men længe lignede det, at han ville køre sig selv i sænk med det ene ryk efter det andet. Med halvanden omgang fra mål iscenesatte det franske landshold så et torden af et angreb, og derfra så verdensstjernen sig ikke tilbage. Intet mindre end imponerende.

Danmarks taktik fejlede

Danmark stillede til start med hele fem ryttere, der potentielt kunne køre med om sejren – i stedet var det som om, at stort set alle tændstikkerne var brugt op alt for tidligt i løbet. Magnus Cort kørte med i et MEGET tidligt udbrud sammen med Kasper Asgreen, mens Honoré og Mads Pedersen styrtede og udgik, så Danmark kun sad i finalen med ét kort: Michael Valgren. Bevares var omstændighederne ikke med os, men det er som om, at de danske es kørte alt for ukoordineret. De rødhvide virkede altid på bagkant og aldrig ovenpå. Danmark tog aldrig rigtig styringen, og det var reaktion frem for aktion.

Belgisk kaos

Selvom belgierne kunne bryste sig af at køre VM på hjemmebane, var alt langtfra fryd og gammen hos forhåndsfavoritterne. For supertalentet Remco Evenepoel fik igen og igen skældud af sine holdkammerater – særligt wattmonsteret Tim Declercq, der flere gange fik raseriudbrud. Den kun 21-årige rytter så ud til at trodse holdets taktik ved at blive ved og ved og ved med at forcere i fronten, selvom udmeldingen inden løbet var, at man ville køre for Wout van Aert, der ville ordne det hele i spurten til sidst. Inden løbet pegede flere dog også på, at de belgiske egoer risikerede at træde hinanden over tæerne. Det må man sige, at de gjorde. For bølgerne gik højt, og det endte uden en medalje.