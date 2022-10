Lyt til artiklen

Tadej Pogacar bekræftede for Gud-ved-hvilken-gang, hvilket enormt cykeltalent han besidder, da han kvaste Jonas Vingegaard og resten af feltet ved Lombardiet Rundt.

Sloveneren tog dermed sin anden sejr i træk i det italienske storløb, mens vores danske stjerne skuffede gevaldigt.

Vingegaard kørte sig ikke engang i top 15 og viste igen, at han kæmper voldsomt med at præstere i endagsløb.

Lad os være ærlige.

Det var ikke nogen stor danskerdag. Ingen af dem spillede nogen nævneværdig rolle i sæsonens sidste Monument, men ikke desto mindre overraskede Mikkel Honoré positivt.

Quick-Step-danskeren kunne følge med de næstbedste på en dag, hvor han ellers formentlig var svækket af sygdom og kom i mål i top 20.

Der havde vi ikke regnet med at se den sygdomsramte dansker. Nu kan han holde bryllup med god samvittighed om en uge.

Danske Mikkel Honoré valgte iført fantomdragt og aerodynamisk hjelm at gå ned på knæ for at fri til sin italienske kæreste under Giroen i 2020. Nu skal de giftes 14. oktober.







Det her var ikke godt nok, Jonas Vingegaard.

Forventningerne til den danske Tour de France-vinder var tårnhøje forud for Lombardiet Rundt, der var Jumbo-stjernens sidste store mål i denne sæson.

Men på trods af et nøje planlagt efterår, hvor Vingegaard stort set har været usynlig, lignede han aldrig en mand, der kunne vinde løbet.

I stedet for blev det hans største rival, Tadej Pogacar, der sejrede, og den danske superstjerne endte som nummer 16. Ikke et katastrofalt resultat i sig selv, men noget af en mavepuster, når ambitionen var at vinde. Øv, Jonas.

Jonas Vingegaard ramte den ikke lørdag. Foto: MARCO BERTORELLO

Vi håber, at du så med.

For lørdag var sidste gang i historien, at du kunne se legenderne Alejandro Valverde og Vincenzo Nibali i aktion.

Lombardiet Rundt var nemlig de to herrers sidste cykelløb og markerer nærmest slutningen på en æra i cykelsporten, hvor spanieren og italieneren har vundet storslåede sejre og været med i en menneskealder.

Tilsammen er de 79 år og har blandt andet vundet fem grand tours, syv monumenter og et verdensmesterskab. Ved Lombardiet Rundt blev der sat punktum for to vanvittige karrierer.

Alejandro Valverde (tv.) og Vincenzo Nibali. Foto: MARCO BERTORELLO

Slut, prut, finale.

Lombardiet Rundt var den sidste store begivenhed på årets kalender, der fra nu af byder på en række mindre løb. Jonas Vingegaard skal for eksempel kun køre et par opvisningsløb i Asien.

På trods af en skuffende danskerdag kan vi dog godt tillade os at kippe med flagene efter en suveræn sæson af vores landsmænd.

Vi glemmer det aldrig.

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2. Enric Mas (Movistar Team) st.

3. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) + 0:10

4. Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) + 0:52

5. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) st.

6. Alejandro Valverde (Movistar Team) + 1:24

7. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) st.

8. Rudy Molard (Groupama-FDJ) st.

9. Romain Bardet (Team DSM) st.

10. Adam Yates (Ineos Grenadiers) + 1:26

16. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) + 2:03

19. Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl) +2:14

41. Andreas Kron (Lotto Soudal) + 6:53

71. Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) + 13:37