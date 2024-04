»Det var ikke med vilje.«

Sådan lød forklaringen fra kvinden, der blev haglet ned på sociale medier, efter hun kastede en kasket mod verdensmesteren Mathieu van der Poels cykel ved Paris-Roubaix.

Men et nyt klip fra det pivfarlige kast, der kunne have smadret cykelfænomenets krop og sæson, fortæller en helt anden historie.

For her ligner det, at kvinden hovedløst og med fuldt overlæg kaster kasketten afsted mod van der Poel på de voldsomme brosten. Du kan se klippet i toppen af artiklen.

Mathieu van der Poel endte alligevel som vinder af cykelsportens mest berømte brosten ved Paris-Roubaix. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

I videoen ser man kvinden vente på, at hollænderen kommer tromlende, inden hun sender kasteskytset afsted på 10. sektion med brosten.

Ifølge Het Nieuwsblad har kvinden forklaret, at kasketkastet var en »uheldig manøvre efter en eftermiddag med drinks langs brostenene.«

Samtidig har hun meldt, at hun er klar til at tage imod en eventuel straf – og det kunne godt tyde på, at den kan være på vej.

For Union Nationale des Cyclistes Professionels (UNCP) – sammenslutningen af professionelle franske cykelryttere – har tænkt sig at åbne en politisag mod kvinden.