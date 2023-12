Forestil dig Jonas Vingegaard iført en bred dansebuks eller en pailletjakke på gulvet til 'Vild med dans.'

Umiddelbart virker det meget virkelighedsfjernt.

Men tilbuddene regner formentlig ned over Jonas Vingegaard. Han ved det bare ikke selv.

For med en vanvittig cykelkarriere og en svigermor – Rosa – der har været med i Den Store Bagedyst, har opmærksomheden omkring den dobbelte Tour-vinder længe været enorm.

Der går dog formentlig et stykke tid – hvis det nogensinde sker – før cykelrytteren går i Rosas fodspor og deltager i tv-programmer. Faktisk har Vingegaard ikke selv styr på, hvilke forespørgsler han har fået.

»Jeg ved det faktisk ikke. Altså jeg har ikke modtaget noget, men det kan godt være, at Trine har – eller min manager nede i Schweiz,« fortæller Jonas Vingegaard om hvorvidt han er blevet spurgt om, hvorvidt han har lyst til at deltage i 'Vild med dans.'

»Det er ikke noget, jeg har hørt om.«

Med et altid strålende humør og et karakteristisk smil er Rosa blevet et folkekært ansigt, ligesom Jonas Vingegaard er blevet en dansk stjerne gennem sine vilde cykelpræstationer.

Og det lader til, at det bliver på det plan.

For cyklingen har 100 procent fokus, og Jonas Vingegaard afslører da også, at det ikke er ham, der tager stilling til de mange tilbud, han får.

»Ja, det er hende, der er filteret,« siger han grinende, og peger på sin hustru Trine Marie Hansen.

»Det er hende, der sorterer fra og siger nej til alt.«

Holdkammeraten Nathan Van Hooydoncks frygtelige ulykke i september satte dog en række tanker i gang hos den danske Jumbo-Visma-rytter omkring sin fremtidige karriere.

Det kan du læse mere om her.