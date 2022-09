Lyt til artiklen

Fraværet af én bestemt ting kom til at spille en hovedrolle for danskernes medaljehåb ved VM i landevejscykling i Australien.

Unge Mattias Skjelmose var tæt på at komme ind med en lille gruppe ryttere i mål og køre med om VM-sølv, efter Remco Evenepoel havde sikret sig guldet efter et vildt soloridt.

21-årige Skjelmose blev dog offer for et taktisk spil og endte med at blive hentet af et jagtende felt, hvorefter danskeren måtte tage til takke med 10.-pladsen.

Her spillede manglen på en radio ind, da rytterne ikke har sådan en på sig under VM, som de ellers har normalt, og dermed ikke kunne få besked fra landstrænerne om, at feltet lige pludselig var faretruende nær.

Mikkel Honoré. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Mikkel Honoré. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Samtidig skabte det stor forvirring hos Skjelmoses holdkammerater – og fik også afgørende betydning for Mikkel Honoré.

»Jeg opfattede slet ikke, at jeg kørte med om medaljer. Jeg troede, at det var folk, der var sat, og der stadig var mere end ti ryttere foran. Jeg anede ikke, at det var en medaljekamp,« sagde den noget forvirrede og frustrerede Mikkel Honoré, da han var kommet i mål på en 15.-plads.

»Jeg tror, at jeg bliver top-15, uden at ane det. Sådan er det, når man ikke har radio eller noget.«

Mikkel Honoré var en del af en større gruppe, der kom stormende frem til det femmands-udbrud, hvor Mattias Skjelmose sad.

Honoré blandede sig i spurten, men vidste ikke, at han sad midt i kampen om en podieplacering dér. Sølv og bronze var stadig up for grabs, efter mægtige Remco Evenepoel sikrede sig guldet ved at køre alene i mål.

Er du ærgerlig over, at radioen ender med at spille den rolle? Eller er det en del af gamet?

»Det er en del af det. Jeg kører ikke efter sekundære placeringer. Top 5 eller en medalje er fantastisk. Jeg er lidt ude et sted, hvor det er alt eller intet. Jeg føler, at jeg viser i dag, at mit niveau er med de bedste. Hvis det var et lidt andet cykelløb, føler jeg, at man kunne have kørt om regnbuetrøjen,« sagde Mikkel Honoré.

»Jeg overraskede lidt mig selv, at jeg var så godt kørende. Det var en fed fornemmelse at køre forbi Alaphilippe og andre ryttere på vej op ad den stejle stigning.«

Men netop grundet storformen og de kongeben, Mikkel Honoré sad med, var han også skuffet over placeringen.

»Jeg er glad for formen, men selvfølgelig super skuffet til sidst over ikke at få et bedre resultat. Jeg viser, at jeg er en af de bedste på stigningen og kører væk med van Aert og Bettiol flere gange.«

Tænkte du derude, at det kunne blive til noget stort?

»Ja og nej. Jeg vidste godt, at det var taktisk, og at der lå en større gruppe foran, så det blev rigtig svært. Derfor er jeg super ærgerlig over, at jeg ikke fik noget mere med hjem.«

Mattias Skjelmose blev bedste dansker med en tiendeplads, og du kan læse B.T.s dom fra løbet her.