De lukker seerne helt tæt på.

Siden slutningen af marts har danskerne kunnet følge med i Caroline Wozniacki og David Lees liv i Viaplay-programmet 'Wozniacki & Lee'.

Men det er ikke alle, der har været lige begejstrede for programmet, der er på i alt seks afsnit indtil videre.

Flere anmeldere, herunder i Berlingske og Politiken, har været hårde i deres bedømmelse af de første to afsnit, der blandt andet bliver kaldt kedelige.

Det er dog ikke noget, der rører Caroline Wozniacki, der er vant til at blive bedømt på sine resultater på tennisbanen.

Denne gang er det en noget anderledes dom, men den danske stjerne fortæller, at hun vælger at fokusere på de gode ting.

»Det (anmeldelserne, red.) har jeg faktisk ikke set. Men det er mit liv, og det er ikke rigtig mit problem. Jeg tror, mange af seerne synes, det er fedt. Det er de positive kommentarer, jeg har fået fra folk, de synes, det er sjovt og godt, og det er mest det, jeg interesserer mig for,« siger den danske tennisstjerne til B.T.

Hun er lige nu i Danmark, da hun tirsdag skal spille sin afskedskamp, 'The Final One', i Royal Arena, og Caroline Wozniacki fortæller, hun kun selv har oplevet en positiv modtagelse også på de sociale medier.

Caroline Wozniacki og manden, David Lee. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere Caroline Wozniacki og manden, David Lee. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

Optagelserne til programmet startede for lidt over et år siden, og for sportsparret har det været vigtigt ikke at male et glansbillede. De har ønsket at give et ærligt indblik i deres liv – både karrieren og det nye kapitel som forældre til datteren Olivia, der kom til verden i juni 2021.

»Jeg tror bare, vi vil vise vores liv, og hvad vi laver nu. Vi ville gerne have vores karriere ind over, så det mere var en dokumentar omkring, hvordan det er at træne så hårdt for at blive så gode, vi var til vores sport. Det er det om at være professionel atlet og sportsmenneske, hvordan man nå til det, som måske også kan være en inspiration for dem, der gerne vil opnå noget med sport, plus det med hvordan det er at blive forældre første gang. Det er fantastisk at have et barn, og jeg kunne ikke forestille mig mit liv uden hende. Samtidig er det også hårdt nogle gange, det tror jeg alle forældre kan kende,« siger Caroline Wozniacki.

Hun er lige nu i Danmark med familien, og her er de flere gange blevet stoppet af danskere, der har rost programmet.

»Jeg tror, vi glemmer, det lige har fået premiere herovre. David grinte lidt og sagde: ‘nårh ja, så har vi et show nu, nu er jeg kendt i Danmark’. Det griner vi lidt af,« smiler den danske tennisstjerne.