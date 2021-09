Den blot 18-årige bokser Jeanette Zacarias Zapata er død, efter hun blev slået i gulvet i bokseringen.

Det skete lørdag i en boksekamp mod hendes modstander Marie-Pier Houle.

Den mexicanske bokser blev slået bevidstløs, og hun måtte forlade boksestævnet i canadiske Montreal på en båre, hvorefter hun blev hastet til hospitalet.

Her vågnede hun aldrig igen, mens hendes mand holdt hende i hånden til det sidste, bekræfter stævnets promotor.

'Det er med stor sorg, at vi er blevet informeret af familien om hendes død denne eftermiddag. Hele holdet hos Groupe Yvon Michel er knust over nyheden. Vi sender vores kondolencer til familien, venner og især hendes mand Jovanni Martinez, der var ved hendes side til sidste øjeblik,' lyder det.

'Jovanni er knust og meget ked af det. Han vil ikke kommentere under de nuværende omstændigheder, og vi beder jer om at respektere hans beslutning,' skriver promotoren videre og påpeger, at holdet bag stævnet heller ikke har yderligere kommentarer.

Zapata røg i gulvet i fjerde omgang, da hun blev ramt af et hårdt slag på kæben. Siden kæmpede hun for sit liv i næsten en uge, inden hun gik bort.

Hun startede sin boksekarriere i 2018 og fik to sejre i de seks kampe, hun nåede inden sin død.