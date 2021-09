'Jeg vil altid holde dig i mit hjerte, indtil jeg kan holde dig igen i himlen,'

Sådan skrev den tidligere Coventry City-spiller Ashley Cain tilbage i april i en hjerteskærende besked.

Hans datter Azaylia døde af sjælden form for leukæmi blot 8 måneder gammel. Det tragiske dødsfald har fået Ashley Cain og kæresten Safiyya Vorajee til aktivt hjælpe andre børn, der kæmper mod kræft.

Derfor har de skabt 'The Azaylia Foundation,' der skal 'øge bevidstheden og midlerne til alle de utrolige børn, der kæmper børnekræft.' Og for at skaffe penge ind, og hylde sin afdøde datter, har Ashley Cain valgt at tage på en cykeltur på over 1600 kilometer med sin bror fra bunden af England til toppen af Skotland. Det skriver People.