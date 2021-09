Godt nok vandt Ebanie Bridges sin kamp søndag, men sejren kostede en tur på skadestuen.

For efter braget mod Mailys Ganghoff kunne 34-årige Bridges, der går under kælenavnet 'Blonde Bomber' vise et billede frem af sin ene hånd.

Og den var særdeles medtaget, fortalte hun i et opslag på Twitter.

'Lægen ved stævnet sagde, han er ret sikker på, den er brækket, men jeg bliver scannet for at få det bekræftet. Jeg beder til, den bare er virkelig hævet. Det er tid til velfortjent hvile,' skrev hun til billedet af hånden.

Thanks to everyone that tuned in & all the fans that came to Leeds! Love you all I hope you enjoyed the fight!



Fight dr said he’s pretty sure it’s broken but will get scans to confirm but I’m praying it’s just really swollen

Time for some well deserved rest #MOT #ALAW pic.twitter.com/hhAir9mcww — Blonde Bomber (@EbanieBridges) September 4, 2021

Ebanie Bridges startede kampen som lyn og torden, men siden gik gassen lidt af pedalen, og hun måtte virkelig knokle for at hive sejren hjem. Og den groft sagt smadrede hånd var altså forklaringen.

Skaden i hånden betød, at Ebanie Bridges var nødt til at aflyse et event med sine fans, fordi der var lang ventetid på skadestuen. Heldigvis fik hun gode nyheder, selvom der venter hende en pause alligevel.

'Ingen brud, den er tydeligvis bare meget hævet og så har knoglerne fået nogle blå mærker. Lægerne siger, jeg ikke må bokse i fire til seks uger,' skriver boksestjernen.

'Tak til alle der har ønsket mig god bedring og sendt positive tanker. Jeg ser frem til velfortjent hvile og kan forhåbentlig snart vende hjem til Australien.'

Ebanie Bridges skulle have været hjemme tirsdag – efter hun har været på farten siden 15. marts – men hendes fly er blevet aflyst. Det betyder, at hun lige nu er 'strandet' i Leeds.

Bridges kom for alvor på manges læber tilbage i april, da hun ærligt fortalte, at hun ikke er bange for at fremvise sin letpåklædte krop på de sociale medier for at øge opmærksomheden på sporten.

Hun er også mødt op til en indvejning iført undertøj.

»I kan kritisere mig lige så meget, I vil. Men hvis jeg bare så ud som alle andre, ville ingen vide, kampen fandt sted. Folk vil tænde og se, om kvinden i undertøj kan kæmpe – eller er hun bare en model?,« lød det fra Bridges, der til dagligt arbejder som matematiklærer, i et interview med Sky Sports.