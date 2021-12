236 slag.

Så mange modtog bokseren Miriam Gutierrez i kampen mod Amanda Serrano 18. december.

Nu er der gået så tilpas mange dage siden kampen, at hun viser de voldsomme billeder af skaderne frem.

Det gør hun på Instagram, og man må sige, at de mange tæsk har gjort indtryk på Gutierrez' krop. Ansigtet er helt opsvulmet og bærer præg af de mange røde og blå mærker.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

Utroligt nok gik Miriam Gutierrez alle omgange mod Serrano, der vandt kampen med 99-91, 99-90, 100-90 i score, men fighten kan alligevel få en uheldig skæbne for den 38-årige bokser.

Det er nemlig ikke sikkert, at hun får lov at gå i bokseringen igen efter at være blevet slået til plukfisk.

Florida State Athletic Commission har suspenderet hende indtil videre af sikkerhedsmæssige grunde, og medicinske test vil vise, om hun får lov at tage handskerne på igen i en kamp i USA.

Det har myndigheden gjort, fordi Miriam Gutierrez ikke var til at genkende efter kampen mod Amanda Serrano. Nu har resten af verden fået syn for sagen.

Trods tæskene havde Miriam Gutierrez efter kampen for en uges tid siden overskud til at glæde sig over kampen.

»Jeg er stolt af kampen. Serrano er utrolig, og jeg var glad for at bokse mod hende. Et utroligt event,« lød det fra Miriam Gutierrez.