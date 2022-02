Den legendariske boksepromotor Mogens Palle er igen ramt af kræft.

B.T. kunne i foråret 2020 fortælle, at Palle var ramt af modermærkekræft, der havde spredt sig til lymferne, og samtidig kæmpede han også med både nyrerne og diabetes.

Palle blev dog erklæret kræftfri igen og sagde dengang, at kræften var helt væk.

Nu er kræften kommet tilbage. Denne gang med en tumor i begge lunger. Han døjer stadig med nyrerne og diabetes, samtidig med at et drilsk spiserør også påvirker hans stemme.

»Jeg har hele paletten,« siger Palle.

»Jeg var lidt overrasket, for jeg har fandeme aldrig røget en cigaret i hele mit liv og heller ikke drukket spiritus – andet end selvfølgelig et glas vin, hvis jeg har været til fest. Jeg kunne aldrig drømme om at sidde med et glas vin derhjemme, hvis jeg var alene. Så derfor synes jeg, at det er uretfærdigt, men sådan er der så meget her i tilværelsen,« siger Mogens Palle.

Palle fortæller, at lægerne er ved at udarbejde en plan for det videre forløb, men han afviser at tage imod kemobehandling.

»Jeg sagde til dem (lægerne, red.), at det var jeg ikke interesseret i,« fortæller Mogens Palle.

På trods af sygdommen er Palle glad og taknemmelig for det lange liv, han har levet, men han kan også godt mærke, at kræften tager hårdt på ham.

»Jeg har det ikke så godt, det har jeg sgu ikke. Jeg går som en på 100 år. Det er sgu ikke så godt, men sådan er det. Det hjælper ikke at jamre, for der kommer jo noget med alderen. Jeg har jo haft et godt liv, en god familie og foretaget mig det, der interesserede mig. Jeg kan sgu ikke klage, der er mange, der ikke bliver halvdelen af det, jeg er er blevet,« fortæller Mogens Palle.

Den tilbagevendende kræftsygdom har også konsekvenser for hans karriere som boksepromotor.

Den 21. april i år afholder han derfor sit allersidste boksestævne efter 65 år som boksepromoter.

»Ja, det bliver mit afskedsstævne,« bekræfter 87-årige Palle, der stadig husker sit første stævne som promoter.

»Det var den 7. november 1957 i KB Hallen,« erindrer han.

Nu glæder han sig til det sidste stævne, men håber også, at han kan afslutte sin lange karriere på bedste vis.

»Jeg satser på et brag af et stævne. Det skulle gerne være en succes, som det var i 1957. Det vil være meget rart at afslutte med succes,« siger Mogens Palle.

Til Palles afskedsstævne i Frederiksberg-Hallerne skal danske-færøske Sarah Mahfoud forsvare sin VM-titel mod Nina Meinke fra Tyskland.

Danske Enock Poulsen skal til samme stævne kæmpe om EM-titlen mod Franck Petitjour fra Frankrig.

Stævnet skulle oprindeligt være blevet afholdt i januar, men blev udskudt grundet covid-19.