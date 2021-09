Han er kendt for selv at uddele et par verbale knytnæveslag mod sine modstandere og kritikere.

Men nu skal den tidligere amerikanske præsident Donald Trump kommentere på andres hårde slag. Han er nemlig blevet bekræftet som kommentator til lørdagens boksebrag mellem Evander Holyfield og Vitor Belfort.

Her skal han sammen med sin søn Donald Trump Jr. sidde bag mikrofonen og guide seerne gennem opgøret i Florida.

Det bekræfter Triller Fight Club, der står bag begivenheden, ifølge USA Today.

Former President Donald Trump will be part of an alternate commentary feed for the Evander Holyfield-Vitor Belfort fight on @Triller PPV this Saturday night. pic.twitter.com/LEJ4N5Cpeu — Adam Stern (@A_S12) September 7, 2021

»Jeg elsker fantastiske kæmpere og fantastiske kampe. Jeg ser frem til at se begge dele lørdag aften og dele mine tanker ved ringsiden. Du vil ikke gå glip af denne særlige begivenhed,« siger 75-årige Donald Trump ifølge mediet.

Det er som en del af den alternative kommentatordækning, at man kan vælge at høre Donald Trump og sønnike kloge sig på kampen, hvor legenden Evander Holyfield gør comeback.

Oprindeligt skulle Evander Holyfield have gjort comeback i et Spektakulært opgør mod Mike Tyson tilbage i maj, men forhandlingerne mellem de to lejre brød sammen.

11. september var det så meningen, at en helt anden legende i form af Oscar De La Hoya skulle gøre comeback i et opgør mod den tidligere UFC-kæmper Vitor Belfort.

Men 1. september måtte De La Hoya 1. melde afbud, efter han var blevet indlagt på hospitalet med covid-19. Derfor trådte den tidligere sværvægtsverdensmester Evander Holyfield til med kort varsel.

Den 58-årige bokselegende stoppede sin aktive karriere tilbage i 2014.

Han er blandt andet kendt for at være ham, der fik bidt et stykke af sit øre af i en kamp mod landsmanden Mike Tyson tilbage i 1997.

Boksekampen mellem Holyfield og Belfort bokses lørdag aften amerikansk tid.